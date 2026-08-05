Quảng Ngãi thành lập Trung đoàn 31, 32 và Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn

Chiều 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực thành các Trung đoàn Bộ binh trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu V dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể 3 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2, 4 và 5, tổ chức lại thành hai Trung đoàn Bộ binh 31 và Trung đoàn Bộ binh 32 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã công bố các quyết định của Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc giải thể, thành lập Đảng bộ trực thuộc theo đúng quy định.

Sáng cùng ngày, tại Đặc khu Lý Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Tiểu đoàn được tổ chức trên cơ sở các lực lượng đóng quân trên đặc khu Lý Sơn, gồm: Đại đội Bộ binh, Đại đội Pháo mặt đất, Đại đội Pháo phòng không, Trung đội Thông tin, Bệnh xá, Tổ sửa chữa bảo quản vũ khí, đạn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức lực lượng quân sự địa phương là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tư lệnh Quân khu V yêu cầu hai Trung đoàn 31 và 32 mới thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm các đơn vị đi vào hoạt động hiệu quả ngay sau khi thành lập.

Trung tướng Lê Ngọc Hải đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để hai trung đoàn sớm ổn định tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật; đồng thời tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững khả năng sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Ngọc Hải khẳng định tầm quan trọng đặc biệt về quốc phòng, an ninh của đặc khu Lý Sơn - đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tư lệnh Quân khu V yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Hỗn hợp Lý Sơn tập trung thực hiện tốt, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến hiện đại; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

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