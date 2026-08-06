Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho năm học mới

Tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, tuy nhiên, bước đầu gặp khó khăn do nguồn cung sách giáo khoa chưa đáp ứng nhu cầu.

Tại Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương triển khai thực hiện phương án mua sách giáo khoa cấp cho các cơ sở giáo dục để tổ chức cho học sinh mượn trong năm học 2026-2027 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai theo đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Kim Oanh thông tin, toàn tỉnh hiện có khoảng 650.000 học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Thực hiện chính sách, toàn tỉnh có hơn 34% số lượng học sinh thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên sẽ được thụ hưởng. Tuy nhiên, khi tỉnh triển khai phương án mua sách để học sinh mượn theo quy định mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết không đủ khả năng cung ứng theo nhu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã liên hệ với các đơn vị phát hành sách và khảo sát nguồn cung tại một số địa phương lân cận, song vẫn chưa bảo đảm đủ số lượng để tổ chức mua sắm tập trung theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan đang làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo khó khăn, đề nghị có giải pháp tháo gỡ về nguồn cung sách giáo khoa.

Trước thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với các đơn vị, cơ quan liên quan để có giải pháp bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước năm học mới. Ngành Giáo dục phải chủ động xây dựng phương án, không để việc thiếu sách ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.

Theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP, ngày 3/7/2026 của Chính phủ quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, từ năm học 2029-2030, tất cả học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được mượn miễn phí một bộ sách giáo khoa tại thư viện trường.

Ngày 10/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương; huy động các nguồn lực hợp pháp để chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông ngay từ năm học 2026-2027, trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước đối với địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn./.

NXB Giáo dục Việt Nam đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới Không chỉ nỗ lực đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới, NXB Giáo dục Việt Nam còn thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách.

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