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Houthi bị nghi đứng sau vụ tấn công đánh chìm tàu hàng Ấn Độ trên Biển Đỏ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen đã cứu toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu hàng MSV Faize Noore Oliya treo cờ Ấn Độ sau khi con tàu bị tấn công và chìm trên Biển Đỏ, ngoài khơi thành phố cảng Hodeida.

Viết Thành
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Houthi bị nghi đứng sau vụ tấn công đánh chìm tàu hàng Ấn Độ trên Biển Đỏ
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Tàu hàng Ấn Độ bị đánh chìm trên Biển Đỏ.

Israel không kích miền Nam Liban giữa vòng đàm phán mới.

Afghanistan đối mặt khủng hoảng lương thực nghiêm trọng do thiếu hụt viện trợ.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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