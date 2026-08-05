Houthi bị nghi đứng sau vụ tấn công đánh chìm tàu hàng Ấn Độ trên Biển Đỏ

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Tàu hàng Ấn Độ bị đánh chìm trên Biển Đỏ.

Israel không kích miền Nam Liban giữa vòng đàm phán mới.

Afghanistan đối mặt khủng hoảng lương thực nghiêm trọng do thiếu hụt viện trợ.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành