Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh trong bổ nhiệm chức danh và xếp lương nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Dự thảo tập trung điều chỉnh 3 nhóm nội dung lớn gồm: chuẩn hóa hạng chức danh và mã số đối với giáo viên cùng đảm nhiệm một vị trí việc làm, bổ sung hướng dẫn chi tiết đối với các trường hợp phải bổ nhiệm lại đồng thời khắc phục tình trạng hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng.

Chuẩn hóa hạng chức danh

Cụ thể, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định việc bổ nhiệm chức danh và áp dụng mã số đối với các trường hợp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc đạt trình độ chuẩn đào tạo nhưng thấp hơn yêu cầu thông thường đối với cấp học, ở một số môn đặc thù, được quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP như đối với giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Hệ số lương giữ nguyên như mức đang được hưởng đối với trường hợp chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo; hoặc áp dụng bảng lương tương ứng với yêu cầu trình độ đào tạo theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đối với trường hợp đạt trình độ cao đẳng giảng dạy môn học đặc thù theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý đội ngũ nhà giáo, tạo thuận lợi cho việc bố trí, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm được quy định tại Luật Viên chức số 129/2025/QH15 đồng thời chuẩn hóa dữ liệu quản lý nhà giáo trên phạm vi toàn quốc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, thống kê và xây dựng chính sách.

Cô và trò trong một tiết học. (Nguồn: TTXVN)

Đối với các trường hợp giáo viên dạy môn học đặc thù như đã nêu ở trên, dự thảo thông tư bổ sung quy định bổ nhiệm chức danh giáo viên hạng III và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến 4,89) đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên có bằng cao đẳng được tuyển dụng để dạy các môn học đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Tiếng dân tộc thiểu số.

Khi giáo viên có bằng cử nhân trở lên và bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định thì được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

Quy định này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về xếp lương đối với giáo viên có trình độ cao đẳng được tuyển dụng để giảng dạy các môn học đặc thù; bảo đảm thống nhất giữa quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chức danh nhà giáo và chế độ tiền lương. Đây cũng là cơ chế khuyến khích giáo viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Cụ thể hóa đối tượng bổ nhiệm lại

Dự thảo thông tư nêu rõ đối tượng bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao (kể từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021) sau khi hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 3/11/2015).

Cô Chu Thị Thu, giáo viên môn Tin học-Công nghệ dạy hợp đồng tại trường Tiểu học Đồng Phú. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Các trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương không bao gồm các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách đặc thù của địa phương, cơ sở giáo dục tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận và các trường hợp bổ nhiệm hạng sau khi nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Dự thảo thông tư quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên từ các quy định cũ sang chức danh mới tương ứng theo quy định của pháp luật không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. Trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các trường hợp giáo viên do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Những trường hợp này được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương đã căn cứ tỷ lệ hạng chức danh nghề nghiệp sau này để hạn chế số lượng giáo viên được bổ nhiệm từ hạng II cũ sang hạng II mới, đặc biệt đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự thảo thông tư được xây dựng trên cơ sở thực hiện kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đội ngũ nhà giáo nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tiễn đồng thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo./.

Vì sao Bộ Nội vụ đề xuất không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo? Để không tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo.