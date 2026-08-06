Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Ngày 3/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 306/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm 24 đơn vị:
1. Vụ Châu Âu;
2. Vụ Châu Mỹ;
3. Vụ Đông Bắc Á;
4. Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương;
5. Vụ Trung Đông-Châu Phi;
6. Vụ Chính sách đối ngoại;
7. Vụ Ngoại giao kinh tế;
8. Vụ ASEAN;
9. Vụ Ngoại giao đa phương và các vấn đề quốc tế;
10. Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế;
11. Vụ Thông tin Báo chí;
12. Vụ Tổ chức Cán bộ;
13. Văn phòng Bộ;
14. Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin;
15. Cục Lãnh sự;
16. Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại;
17. Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa;
18. Cục Quản trị Tài vụ;
19. Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh;
20. Ủy ban Biên giới quốc gia;
21. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài;
22. Học viện Ngoại giao;
23. Báo Thế giới và Việt Nam;
24. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành./.