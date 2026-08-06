Chính trị

Nghị định quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Ngày 3/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 306/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, gồm 24 đơn vị.

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Ngày 3/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 306/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm 24 đơn vị:

1. Vụ Châu Âu;

2. Vụ Châu Mỹ;

3. Vụ Đông Bắc Á;

4. Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương;

5. Vụ Trung Đông-Châu Phi;

6. Vụ Chính sách đối ngoại;

7. Vụ Ngoại giao kinh tế;

8. Vụ ASEAN;

9. Vụ Ngoại giao đa phương và các vấn đề quốc tế;

10. Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế;

11. Vụ Thông tin Báo chí;

12. Vụ Tổ chức Cán bộ;

13. Văn phòng Bộ;

14. Cục Cơ yếu-Công nghệ thông tin;

15. Cục Lãnh sự;

16. Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại;

17. Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa;

18. Cục Quản trị Tài vụ;

19. Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

20. Ủy ban Biên giới quốc gia;

21. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài;

22. Học viện Ngoại giao;

23. Báo Thế giới và Việt Nam;

24. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chính phủ #Nghị định số 306/2026/NĐ-CP #Bộ Ngoại giao #cơ cấu tổ chức TP. Hà Nội
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