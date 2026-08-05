Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Chiều 5/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Hoa Kỳ).

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Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Samuel Paparo #Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương #NQ 59-bt TP. Hà Nội Mỹ
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