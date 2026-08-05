Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Diện mạo biên đội tàu sân bay Hoa Kỳ trong lần thứ 4 đến thăm Việt Nam
Chiều 30/7, tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), lễ đón Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington và 2 tàu hộ tống diễn ra trọng thể.
Chiều 5/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Hoa Kỳ).
Thủ tướng mong muốn Malaysia tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.
Điểm lại một số thành quả quan trọng trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Tan Yang Thai tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển năng động.
Đến 2050, Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á; tầm nhìn đến năm 2075 trở thành đô thị lớn, thịnh vượng, phát triển bền vững với quy mô dân số trên 10 triệu người.
Việc xuất bản bộ sách Tuyển tập có ý nghĩa chính trị, văn hóa, đối ngoại sâu sắc; đây là nguồn tư liệu có giá trị đối với các nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.
Có ý kiến cho rằng thay vì cấm hoàn toàn hoạt động kinh doanh, cần đưa N₂O vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để bảo đảm quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh hợp pháp.
Tổ hòa giải cơ sở là một thiết chế tự quản của cộng đồng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phát huy dân chủ ở cơ sở và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Đô đốc Samuel Paparo. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tìm kiếm quân nhân mất tích.
Ngày 5/8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành pháp luật về Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
Chiều 5/8/2026, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram tham quan Nhà Quốc hội.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.
Việc quán triệt về nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 21 góp phần để người dân yên tâm, nhà đầu tư, doanh nghiệp hiểu rõ, ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Các tham luận tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 khẳng định đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân là kênh tạo dựng lòng tin, mở rộng hợp tác và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Chiều 5/8/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam.
Các đại biểu bày tỏ tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 như Tờ trình của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Cơ quan thẩm tra.
Chiều 5/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chiều 5/8/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh.
Nhằm siết chặt quản lý lao động vi phạm, "nhảy cóc" ở nước ngoài, Đại biểu Quốc hội đề xuất sớm xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, đồng thời ban hành chính sách trọng dụng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi về nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm nâng cao tổ chức, trách nhiệm và gắn kết với nhân dân trong giai đoạn mới.
Theo GS Hoàng Nhật Hàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc khi nhận định rằng Việt Nam cần chuyển đổi mô hình phát triển để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh.
Sáng 5/8, Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Đô đốc Samuel Paparo. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân mất tích
Trưởng Ban Tuyên giáo TW đề nghị Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hoài Nhơn Bắc là địa bàn thí điểm xây dựng mô hình "phường xã hội chủ nghĩa" trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, phát triển hài hòa.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết Việt Nam coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, với tinh thần "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai."
Thường trực Ban Bí thư nêu rõ phải tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, hướng tới phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Việc bổ sung những cán bộ có bản lĩnh và năng lực vào tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nghị quyết 19-NQ/TW đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi lấy đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học-công nghệ và con người làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng họp Phiên thứ nhất.
Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, lao động sản xuất, công tác, làm nhiệm vụ quốc tế.
Sáng 5/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.