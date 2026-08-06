Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14/8/2026./.

Tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng Việt Nam-Australia Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Australia-Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy thương mại, đầu tư và đối tác chiến lược giữa Australia và Việt Nam.”

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