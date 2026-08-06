Việt Nam hướng tới làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 4/8/2026 phê duyệt Đề án "Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược". Đề án đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng nghiên cứu hiện đại, đồng bộ và kết nối trên phạm vi toàn quốc, từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, làm chủ và thương mại hóa công nghệ chiến lược, góp phần tăng cường tự chủ công nghệ quốc gia./.
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