24 năm tù cho 2 vợ chồng tổ chức “bay lắc” tại Hà Nội

Sau một ngày xét xử, chiều 5/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 50 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Trang (xã Ô Diên).

Sau 1 ngày xét xử, chiều muộn ngày 5/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Trang (ở cụm 5, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn An Việt (quản lý điều hành quán karaoke Quỳnh Trang) 17 năm tù về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án 15 tháng tù trước đó của Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng cũ (Hà Nội), Việt phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm 3 tháng tù.

Vợ bị cáo Việt là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hà bị phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”./.

Hà Nội xét xử ổ nhóm 50 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke Các bị cáo đã nhiều lần tổ chức cho nhiều khách cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát quán karaoke Quỳnh Trang, thu lời bất chính hơn 6,1 tỷ đồng.