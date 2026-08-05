Khởi tố thêm 6 đối tượng vụ lập khống hồ sơ bảo hiểm y tế ở Đắk Lắk

Ngày 5/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trạm Y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố thêm 6 bị can liên quan, nâng tổng số bị can bị khởi tố liên quan đến vụ việc lên 7 đối tượng.

6 đối tượng bị khởi tố bổ sung bao gồm: Đặng Thị Thịnh (57 tuổi, y sĩ, nguyên Phó Trưởng Trạm Y tế); Võ Thanh Sơn (41 tuổi, bác sĩ của trạm); Ksor Y Tri (33 tuổi, y sĩ của trạm); Phạm Thị Anh Thư (37 tuổi, nhân viên cấp phát thuốc của trạm); Nguyễn Thị Lệ Hằng (56 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Thõa (41 tuổi), cùng nhân viên hành chính. Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” (theo quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự).



Bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung. (Ảnh: Bộ Công an)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung (57 tuổi, nguyên Trưởng Trạm Y tế phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là Trạm Y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống gần 3.600 lượt đơn thuốc.



Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế có tổng giá trị hơn 614 triệu đồng. Số thuốc chiếm đoạt được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân; chỉ một phần nhỏ được đưa lại cho những người có thẻ bảo hiểm y tế đã bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ.

Bị can Đặng Thị Thịnh. (Ảnh: Bộ Công an)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ./.



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