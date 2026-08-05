Vận chuyển quá cảnh hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp

Thông tin tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng Bảy và triển khai chương trình công tác tháng Tám của Cục Hải quan, hiện tượng vận chuyển quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ tiếp diễn phức tạp tại các khu vực biên giới đường bộ giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia mà còn gia tăng đột biến ở tuyến biển tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 24 vụ vi phạm, tăng 14 vụ, tương ứng mức tăng 140% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới cũng nổi lên phức tạp với 3 vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Đánh giá chung về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, số vụ vi phạm qua biên giới trong tháng tuy giảm so với tháng trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trước thực trạng này, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyết liệt đấu tranh và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 15/6 đến ngày 14/7/2026, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.995 vụ vi phạm, tăng 205 vụ, tương đương tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt khoảng 2.054 tỷ đồng. Về xử lý vi phạm, Cơ quan Hải quan đã trực tiếp khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 17 vụ, tăng 3 vụ, tương đương tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025. Số thu nộp ngân sách Nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm tiền phạt, tiền ấn định thuế và bán hàng tịch thu đạt 114,2 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/7/2026, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 13.413 vụ việc vi phạm với tổng trị giá hàng hoá ước tính đạt 11.980 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thực hiện khởi tố 9 vụ và chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố 87 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính lũy kế đạt 725,3 tỷ đồng.

Song song với công tác chống buôn lậu hàng hóa, hoạt động phòng chống ma túy tiếp tục được triển khai đồng bộ theo Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2030. Từ ngày 15/6 đến ngày 14/7/2026, lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 18 vụ cùng 19 đối tượng. Trong đó, Hải quan chủ trì 7 vụ, thu giữ 85,72 kg ma tuý các loại.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/7/2026, toàn ngành đã phối hợp triệt phá 113 vụ với 252 đối tượng, trong đó chủ trì 37 vụ, thu giữ tổng cộng 763 kg ma tuý các loại./.

Ngành Hải quan đẩy mạnh cải cách thể chế và hiện đại hóa công tác quản lý Lũy kế bảy tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% và nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8%.