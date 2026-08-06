Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc

Ngày 6/8, thông tin từ Cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ, Công an thành phố đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm có thu nhập cao của người dân để môi giới đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc trái quy định.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, các đối tượng sử dụng Facebook, Zalo, TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội để quảng bá chương trình lao động thời vụ với những lời mời chào hấp dẫn như: chi phí thấp, không cần ngoại ngữ, thủ tục đơn giản, xuất cảnh nhanh, tỷ lệ đậu gần như 100%, thu nhập từ 40 - 60 triệu đồng/tháng.

Thực chất đây là một trong những phương thức lừa đảo đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản cho người lao động và ảnh hưởng đến uy tín của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng tư vấn sai sự thật, yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí hồ sơ hoặc phí “giữ chỗ”, sau đó kéo dài thời gian thực hiện, không thực hiện đúng cam kết hoặc cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng còn lập các hội, nhóm trên mạng xã hội, sử dụng hình ảnh, video về cuộc sống và công việc tại Hàn Quốc nhằm tạo lòng tin; giả danh doanh nghiệp được cấp phép hoặc mượn danh cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo.

Một số trường hợp còn làm giả hợp đồng, thư mời, giấy tiếp nhận lao động nhằm tạo niềm tin trước khi chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến chương trình lao động thời vụ theo Visa E-8, ông Vũ Đức Hùng, (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Định cư HT Đại Dương (HTO) là đơn vị được Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc chỉ định tiếp nhận và nộp hồ sơ xin cấp thị thực) cho biết, đây là loại thị thực lao động thời vụ ngắn hạn, cho phép người lao động nước ngoài làm việc từ 3 - 8 tháng trong lĩnh vực nông nghiệp theo nhu cầu mùa vụ.

Theo ông Vũ Đức Hùng, chương trình Visa E-8 được triển khai theo cơ chế hợp tác trực tiếp giữa chính quyền địa phương của Việt Nam và chính quyền địa phương Hàn Quốc, không thông qua các công ty môi giới tư nhân, cá nhân hoặc các hội, nhóm trung gian trên mạng xã hội.

Do đó, người lao động cần cảnh giác với các thông tin quảng cáo “bao đậu”, “xuất cảnh nhanh”, hoặc yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí “giữ chỗ”. Bởi đây là những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Để phòng ngừa các hành vi lừa đảo, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, người dân chỉ đăng ký tham gia các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các xã, phường hoặc các doanh nghiệp được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Người dân không chuyển tiền đặt cọc, phí dịch vụ hoặc cung cấp giấy tờ cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ tư cách pháp nhân; chủ động tìm hiểu thông tin từ các cơ quan chức năng, không tin vào các quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, “bao đậu”, “xuất cảnh nhanh” trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc các hành vi môi giới lao động trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Các cấp, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan báo chí và người dân tăng cường phối hợp tuyên truyền, phát hiện, tố giác các hành vi môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái phép; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời giữ gìn uy tín của lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế./.

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