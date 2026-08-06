Bản tin 60s ngày 6/8/2026 gồm những nội dung sau:

Mưa dông khiến hàng chục chuyến bay tới Nội Bài không thể hạ cánh.

Khẩn trường khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Biên Hòa.

Tạm giữ hơn 4.000 con lợn nghi được ‘vỗ béo’ bằng chất cấm tại Đồng Nai.

Clip nữ hướng dẫn viên Hội An mời du khách mặc phản cảm ra ngoài gây bão mạng.

Đăng nhạc Bolero trái phép, chủ kênh YouTube Phương Diễm Huyền bị khởi tố.

Israel không kích miền Nam Liban giữa vòng đàm phán mới.

Afghanistan đối mặt khủng hoảng lương thực nghiêm trọng do thiếu hụt viện trợ.

Lũ lụt, sạt lở khiến hơn 100 người thiệt mạng tại Ấn Độ./.