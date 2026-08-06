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Mưa dông khiến hàng chục chuyến bay tới Nội Bài không thể hạ cánh

Thời tiết cực đoan với mưa lớn chiều 5/8 đã làm đảo lộn hoạt động tại sân bay Nội Bài, khiến hàng loạt chuyến bay phải bay vòng chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh nơi xa.

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Mưa dông khiến hàng chục chuyến bay tới Nội Bài không thể hạ cánh
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Bản tin 60s ngày 6/8/2026 gồm những nội dung sau:

Mưa dông khiến hàng chục chuyến bay tới Nội Bài không thể hạ cánh.

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