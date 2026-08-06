Sắp thu phí thêm 5 dự án thành phần cao tốc đoạn từ Quảng Ngãi-Nha Trang

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Ban Quản lý dự án, đơn vị vận hành và các doanh nghiệp liên quan khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để triển khai thu phí đối với 5 dự án thành phần cao tốc từ Quảng Ngãi-Nha Trang từ ngày 14/8/2026.

Cụ thể, 5 dự án thành phần được đưa vào kế hoạch tổ chức thu phí gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang.

Nhằm bảo đảm tiến độ và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm tại các trạm thu phí; kết nối với hệ thống Back-End (đầu-cuối); đồng thời tổ chức vận hành thử đơn động, liên động và kiểm thử toàn bộ hệ thống thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu, chậm nhất ngày 10/8/2026, hệ thống phải được đưa vào vận hành thử trên môi trường thử nghiệm; các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ vận hành như điện, nước sinh hoạt, phòng nghỉ và công tác đào tạo nhân sự cũng phải được hoàn tất; các ban quản lý dự án bảo đảm hoàn thành công tác bàn giao để cơ quan này tổ chức vận hành thu phí từ ngày 14/8/2026.

Ban Quản lý dự án 7 được yêu cầu khẩn trương báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định phương án tổ chức tại nút giao với cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, bảo đảm có phương án vận hành phù hợp khi tổ chức thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu việc tổ chức thu phí lần này không chỉ tập trung vào 5 Dự án thành phần từ Quảng Ngãi-Nha Trang mà còn đặt trong yêu cầu kết nối với các tuyến cao tốc nối tiếp.

Cụ thể, đối với đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi và Nha Trang-Cam Lâm, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu phí tự động để điều chỉnh phần mềm thu phí tại trạm và bỏ barrier tại các trạm thu phí trên tuyến chính.

Đối với các trạm thu phí Đèo Cả và Cù Mông, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả được yêu cầu triển khai thực thu theo phương án đã thống nhất, đồng thời phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III, liên danh nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các đơn vị liên quan để bảo đảm hoạt động thu phí tại các dự án thành phần.

Ngoài ra, liên danh nhà thầu nhà cung cấp dịch vụ thu phí phải phối hợp, hỗ trợ các ban quản lý dự án vận hành thử hệ thống trên môi trường thử nghiệm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân sự để tiếp nhận và tổ chức vận hành thu phí từ ngày 14/8. Đặc biệt, các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng phương án vận hành tại nút giao với cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý Khu Quản lý đường bộ III được yêu cầu phối hợp với các ban quản lý dự án phải có đầy đủ các biên bản nghiệm thu kết quả vận hành thử đơn động, liên động và kiểm thử hệ thống thu phí trước khi thực hiện bàn giao.

“Các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ tổ chức thu phí tại 5 dự án thành phần đoạn từ Quảng Ngãi-Nha Trang kể từ ngày 14/8/2026, đáp ứng yêu cầu của Bộ Xây dựng,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Còn tồn tại, khiếm khuyết hệ thống thu phí tại 5 Dự án cao tốc Bắc-Nam Hệ thống thu phí tại 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 vẫn chưa đạt yêu cầu về chỉ số hiệu năng vận hành (KPI).