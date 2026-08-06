Xe tải cẩu tông sập cầu Đắk Lung tại Đồng Nai, hai người thoát nạn

Sáng 6/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường liên khu phố 6T1 (đoạn qua phường Phước Long, thành phố Đồng Nai).

Cụ thể, một xe tải cẩu bất ngờ gặp sự cố, lao vào cầu Đắk Lung khiến cầu bị sập. Hai người trên xe may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 6/8, xe ôtô tải cẩu biển số 61CD-000.25 do Nguyễn Cao Tân (33 tuổi, ngụ phường Hòa Hân, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, chở theo Trần Ngọc Quỳnh (33 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.Hồ Chí Minh), lưu thông theo hướng từ tượng đài Chiến thắng Phước Long đến Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

Khi đến gần cầu Đắk Lung, xe bất ngờ gặp sự cố, không thể phanh nên tông mạnh vào cầu. Cú va chạm khiến cầu Đắk Lung bị sập, xe tải cẩu lao xuống khu vực cầu Sông Bé cũ, ngay gần Nhà máy Thủy điện Thác Mơ. Rất may, hai người trên xe không bị thương và đã thoát ra ngoài an toàn.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cầu Đắk Lung bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Đồng Nai) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương phường Phước Long bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án xử lý./.

7 tháng năm 2026: Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí 7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%; số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%.

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