Tăng tốc giải phóng mặt bằng mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua thành phố Huế

Việc giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn qua địa bàn thành phố Huế đang được các địa phương khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 8/2026 để bảo đảm tiến độ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), đến đầu tháng 8/2026, tuyến chính qua thành phố Huế cơ bản đã đủ mặt bằng để thi công. Địa phương đã bàn giao 53,51/59,1ha, đạt khoảng 90,5%.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn thông tin, phần diện tích còn lại khoảng 5,59ha chủ yếu phục vụ thi công các nút giao Tỉnh lộ 12B, Tỉnh lộ 16, một số tuyến đường gom và các vị trí điều chỉnh mái taluy.

Những vướng mắc hiện nay chủ yếu liên quan đến một số hộ dân thuộc diện tái định cư, chưa thống nhất với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để tháo gỡ các khó khăn, ngày 22/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã họp với các đơn vị liên quan. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các Ban Quản lý dự án Khu vực 1, 2, 3 cùng chính quyền các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại trước ngày 15/8, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 8/2026.

Đối với một số trường hợp đặc biệt phải thực hiện bảo vệ thi công, việc bàn giao mặt bằng hoàn thành trước ngày 15/9.

Hiện trên toàn dự án, các nhà thầu đang triển khai 132 mũi thi công với 598 máy móc, thiết bị và 1.147 cán bộ, kỹ sư, công nhân. Lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 31,55% giá trị hợp đồng.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn có tổng chiều dài gần 98,73km; trong đó đoạn qua thành phố Huế dài khoảng 62,72km, đi qua 11 xã, phường.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Việc mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện trục cao tốc Bắc-Nam phía Đông, góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung; trong đó có thành phố Huế./.

Bộ Xây dựng mạnh tay xử lý nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Cam Lộ-La Sơn Bộ Xây dựng sẽ điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng các nhà thầu thi công chậm trễ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn.