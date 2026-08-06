Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng thiếu nguồn vật liệu thi công

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký trình Quốc hội báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.

Theo đó, Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài gần 190km, được đầu tư quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 (dài 57km, tổng mức đầu tư 13.799 tỷ đồng). Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ quản các Dự án thành phần: 2, 3, 4 (tổng chiều dài hơn 132km, tổng mức đầu tư gần 30.900 tỷ đồng).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết đến nay sản lượng thi công Dự án thành phần 1 đạt khoảng 78% giá trị hợp đồng, 33 cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành. Trong 4 gói thầu thi công đường, có 2 gói (42 và 44) dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026, 2 gói còn lại (43 và 45) đang tiếp tục theo dõi quan trắc lún, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027.

Dự án thành phần 2 đạt sản lượng thi công khoảng 59% giá trị hợp đồng, phần cầu đã hoàn thiện 30/30 cầu, phần đường đã hoàn thành đắp gia tải 7,4/26km.

Dự án thành phần 3 đạt sản lượng thi công khoảng 63% giá trị hợp đồng. Trong đó, 24/24 cầu đã cơ bản hoàn thiện. Phần đường đã hoàn thành đắp gia tải 22/27,4km và bắt đầu thi công bê tông nhựa một số đoạn đủ điều kiện.

Dự án thành phần 4 đạt sản lượng thi công khoảng 54% giá trị hợp đồng. Trong đó, 46/46 cầu đang thi công và hoàn thiện, phần đường hoàn thành đắp gia tải 13,5/48km.

Về nguồn vật liệu, Dự án thành phần 1 có tổng nhu cầu cát 9,3 triệu m3, đã đưa về công trường 8,9 triệu m3, cần huy động thêm 0,4 triệu m3. Tổng nhu cầu đá 1,6 triệu m3, đã đưa về công trường 1,2 triệu m3, cần huy động thêm về công trường 0,4 triệu m3.

Dự án thành phần 2 có tổng nhu cầu cát 5,1 triệu m3, đã đưa về công trường 3,1 triệu m3, cần huy động thêm 2 triệu m3. Tổng nhu cầu đá 1 triệu m3, đã đưa về công trường 0,2 triệu m3, cần huy động thêm 0,8 triệu m3.

Dự án thành phần 3 có tổng nhu cầu cát 4,3 triệu m3, đã đưa về công trường 3,7 triệu m3, cần huy động thêm 0,6 triệu m3. Tổng nhu cầu đá 1,2 triệu m3, đã đưa về công trường 0,5 triệu m3, cần huy động thêm 0,7 triệu m3.

Dự án thành phần 4 có tổng nhu cầu cát 7,3 triệu m3, đã đưa về công trường 4 triệu m3, cần huy động thêm 3,3 triệu m3. Tổng nhu cầu là 1,9 triệu m3, đã đưa về công trường 0,3 triệu m3, cần huy động thêm 1,6 triệu m3.

Mặc dù dự án được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận nguồn cung vật liệu xây dựng cho dự án, nhất là cát đắp nền đường và đá xây dựng vẫn chưa đáp ứng theo tiến độ thi công của các dự án thành phần, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án.

Đặc biệt, trong 4 dự án thành phần, Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 4 vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn cung ứng cát đắp nền đường, chưa đáp ứng yêu cầu cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Nguyên nhân được lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ ra tình trạng khan hiếm cát đắp nền trong giai đoạn 2023-2025 do nhiều dự án giao thông trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long triển khai triển khai đồng thời; công tác khảo sát, dự báo khả năng cung ứng vật liệu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa lường hết được các khó khăn.

Đáp ứng tiến độ dự án theo Nghị quyết số 60/2022/QH15, Chính phủ kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải./.

Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vẫn thiếu hụt nguồn vật liệu thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 thiếu hụt nguồn cung vật liệu, gây áp lực đến tiến độ thực hiện dự án.