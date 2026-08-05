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Nhiều chuyến bay tại Đức chuyển hướng do vật thể bay gần đường băng

Đức và một số nước châu Âu khác đã nhiều lần phát hiện thiết bị bay không người lái bay qua các địa điểm như sân bay, căn cứ quân sự và nhà máy điện.

Phan A
Quang cảnh sân bay tại Đức. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh sân bay tại Đức. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh sát Đức ngày 5/8 cho biết hoạt động tại sân bay Leipzig/Halle, một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn nhất của nước này, đã bị gián đoạn trong đêm sau khi có báo cáo về các vật thể bay xuất hiện gần khu vực sân bay và đường băng.

Theo cảnh sát, một số chuyến bay, trong đó có một chuyến bay chở khách, đã phải chuyển hướng đến các sân bay khác sau khi vật thể bay được phát hiện gần khu vực sân bay vào đêm 4/8.

Lực lượng chức năng sau đó đã triển khai robot rà phá bom mìn để kiểm tra vật thể còn lại nằm gần đường băng phía Nam của sân bay. Cảnh sát chưa công bố thêm thông tin về vật thể này cũng như nguyên nhân vụ việc.

Các chuyến bay sử dụng đường băng còn lại đã hoạt động trở lại vào khoảng 2h ngày 5/8 (giờ địa phương). Tuy nhiên, đường băng phía Nam vẫn phải đóng cửa trong sáng cùng ngày để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm an toàn.

Đức và một số nước châu Âu khác đã nhiều lần phát hiện thiết bị bay không người lái bay qua các địa điểm như sân bay, căn cứ quân sự và nhà máy điện.

Sân bay Leipzig/Halle nằm giữa hai bang Saxony và Saxony-Anhalt, là trung tâm logistics lớn thứ hai của Đức. Mỗi năm, sân bay này phục vụ hàng triệu lượt hành khách và vận chuyển khoảng 1,4 triệu tấn hàng hóa, thuộc nhóm các sân bay vận tải hàng hóa nhộn nhịp nhất châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)
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