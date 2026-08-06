Toàn cảnh vụ sai phạm điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang

Sai phạm xảy ra tại Điểm thi trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể ban Coi thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng.

Vụ sai phạm tại điểm thi Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang: Hủy kết quả, thi lại tất cả các môn Từ nghi vấn hơn 140 bài thi đạt điểm 10 môn Toán bất thường tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, vụ việc đã nhanh chóng trở thành một trong những sai phạm nghiêm trọng nhất của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Quá trình điều tra đã làm rõ những vi phạm có tổ chức trong khâu coi thi, dẫn đến việc hàng loạt cán bộ, giáo viên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hủy kết quả thi của toàn bộ thí sinh tại điểm thi này, tổ chức thi lại tất cả các môn, đồng thời triển khai phương án xét tuyển riêng nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh và sự công bằng của kỳ thi trên phạm vi cả nước.

Thời điểm hiện tại Khởi tố 29 bị can bị, trong đó bắt tạm giam 7 người để phục vụ công tác điều tra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Sai phạm xảy ra tại Điểm thi trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể ban Coi thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Căn cứ Quy định của Quy chế thi có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại Điểm thi trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại Điểm thi. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Theo kế hoạch, Kỳ thi lại được tổ chức trong hai (02) ngày, dự kiến ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2026. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19 tháng 8 năm 2026.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban tổ chức quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 cũng khẳng định việc cho thí sinh điểm thi trường chuyên Tuyên Quang thi lại do chưa xác định vi phạm cụ thể của các thí sinh nhưng không có nghĩa là xóa bỏ trách nhiệm.

Tuyên Quang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên Liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tại địa phương, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên liên quan.

Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học./.