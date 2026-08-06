Cao điểm "100 ngày chuyển đổi số": Chuyển động từ cơ sở

Với quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm “100 ngày chuyển đổi số” nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn.

Từ thành phố đến địa phương, nhiều nhiệm vụ được khẩn trương triển khai như số hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số.

Không khí vào cuộc đồng bộ ngay từ cơ sở đang tạo nền tảng để thành phố bứt phá trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số từ trải nghiệm của người dân

Trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2025 về thực hiện Chiến dịch "45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp."

Lĩnh hội tinh thần Chỉ thị, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam đã nhanh chóng cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những giải pháp thiết thực.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 28 tổ dân phố-cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đưa chủ trương chuyển đổi số của thành phố lan tỏa đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình và từng người dân.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người," các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng đã kiên trì đến từng gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng số thiết yếu, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin và khai thác các tiện ích số phục vụ học tập, lao động và đời sống.

Được Tổ chuyển đổi số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số, bà Vũ Thị Mị Vân (số 2 ngõ Tức Mặc, phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết, đối với người cao tuổi, sức khỏe hạn chế, việc đi lại khó khăn và khả năng tiếp cận công nghệ còn nhiều trở ngại, sự hỗ trợ trực tiếp này rất thiết thực. Nhờ được hướng dẫn từng bước, bà có thể tự thực hiện các thao tác trên điện thoại để sử dụng dịch vụ công trực tuyến, vừa thuận tiện, tiết kiệm thời gian, vừa không phải nhiều lần đến cơ quan hành chính.

Livestream giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, văn hóa kiến trúc trên địa bàn phường Cửa Nam (Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Để nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam cũng đã tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số, triển khai các chương trình hướng dẫn trực tiếp tại 6 cụm dân phố, thu hút hơn 2.588 lượt người dân tham gia. Tiếp nối đợt cao điểm 45 ngày đêm, phường tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số," đưa hoạt động hỗ trợ kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Tại các điểm này, đội ngũ công chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên cùng các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng luôn sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số cũng như tiếp cận các nền tảng số thiết yếu.

Bà Hà Thị Hồng (số 10 ngõ Vạn Kiếp, phường Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ, từ khi được hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, việc thực hiện thủ tục hành chính trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn trước. Theo bà, điều đáng mừng là ngay cả những người cao tuổi vốn ít tiếp xúc với công nghệ cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, tìm hiểu các thủ tục, giấy tờ và thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến.

Những thay đổi từ chính trải nghiệm của người dân cho thấy chuyển đổi số không còn là khái niệm mang tính kỹ thuật hay những mục tiêu trên văn bản, mà đang từng bước hiện diện trong đời sống hằng ngày. Từ việc cán bộ đến tận nhà hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, hỗ trợ cài đặt và sử dụng các nền tảng số đến việc người dân có thể tự thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, khoảng cách giữa chính quyền số và người dân đang dần được thu hẹp.

Đây là kết quả bước đầu từ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và chính quyền cơ sở trong Chiến dịch "45 ngày chuyển đổi số," đồng thời tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục triển khai đợt cao điểm "100 ngày chuyển đổi số" với quyết tâm đưa các nền tảng số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Cùng vào cuộc “chinh phục” mục tiêu 100 ngày

Trong kế hoạch triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của thành phố Hà Nội, được triển khai từ ngày 14/7/2026, thành phố đề ra 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Mục tiêu lớn nhất của đợt cao điểm là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của Thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Xã Phúc Thịnh (Hà Nội) triển khai cao điểm "100 ngày chuyển đổi số" trên địa bàn. (Ảnh: Nguyễn Cúc /TTXVN)

Tại xã Phúc Thịnh, "100 ngày chuyển đổi số" được xác định là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần hành động của cả hệ thống chính trị. Từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể đều được giao nhiệm vụ cụ thể, khẩn trương triển khai các giải pháp để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Lê Thế Chuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh, kế hoạch đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số của xã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Các nhiệm vụ được thực hiện bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm. Kết quả phải có số liệu, danh sách, hình ảnh, đường dẫn hoặc tài liệu kiểm chứng và không báo cáo hoàn thành khi chưa có sản phẩm thực tế.

“26 tổ chuyển đổi số cộng đồng sẽ giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng, dịch vụ số. Các thôn và tổ chuyển đổi số cộng đồng sẽ tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, nhóm Zalo cộng đồng, bảng tin và các cuộc họp thôn; trực tiếp hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các nền tảng thương mại điện tử và tiện ích số thiết thực,” ông Lê Thế Chuyên cho biết.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xã Phúc Thịnh sẽ triển khai là rà soát, phân loại hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề để xác định nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số. Xã phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 30% số hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề áp dụng ít nhất một giải pháp số phù hợp.

Trong lĩnh vực thanh toán số, xã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% chợ dân sinh đang hoạt động; hướng dẫn hộ kinh doanh tạo mã QR và sử dụng các phương thức thanh toán số. Đồng thời, địa phương sẽ xây dựng tối thiểu 5 tuyến đường hoặc cụm điểm kinh doanh không dùng tiền mặt phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Hoạt động hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số cũng được chú trọng. Các đơn vị liên quan sẽ tổ chức ít nhất một phiên livestream mỗi tuần để giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản và sản phẩm tiêu biểu của địa phương; hỗ trợ đưa tối thiểu 5 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Xã Phúc Thịnh đặt mục tiêu thiết lập mô hình thôn số tại 100% thôn trên nền tảng Viettel Tammi, tích hợp với iHanoi theo hướng dẫn; thành lập các nhóm cộng đồng, tài khoản quản trị và tổ chức tập huấn sử dụng. Hệ thống HanoiCheck cũng sẽ được triển khai tại toàn bộ cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn nhằm phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc…

Xác định chuyển đổi số hiện nay không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên môn hay của một cá nhân mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó chính quyền cơ sở giữ vai trò thực hiện, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, còn dữ liệu và công nghệ là công cụ để nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam (Hà Nội) đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn, khối lượng công việc trong 100 ngày rất lớn, yêu cầu cao và thời gian thực hiện khẩn trương. Vì vậy, các phòng, ban, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng. Đây không phải là một phong trào ngắn hạn cũng không phải là cuộc chạy đua về số lượng mà phải tạo ra những sản phẩm cụ thể, thay đổi thực chất và những giá trị có thể duy trì lâu dài sau khi kết thúc đợt cao điểm.

Kế hoạch triển khai đợt cao điểm "100 ngày chuyển đổi số" của phường Cửa Nam đề ra hơn 20 nhóm nhiệm vụ chia theo các chuyên đề, mảng lĩnh vực cụ thể do các phòng, ban, tổ dân phố trên địa bàn đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về tiến độ, chất lượng, tính chính xác của dữ liệu, hiệu quả giải ngân và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi chủ trương được cụ thể hóa bằng hành động, mỗi nhiệm vụ được kiểm chứng bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể và mỗi người dân đều được thụ hưởng những tiện ích mà công nghệ mang lại.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đợt cao điểm "100 ngày chuyển đổi số" không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của Thủ đô, mà còn tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực quản trị, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đề ra./.

Nghị quyết 57: "Hạt nhân" tạo sức bật mới hướng tới tăng trưởng hai con số Nghị quyết số 57-NQ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành "kim chỉ nam" để nền kinh tế Việt Nam giải quyết các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.