Thanh Hóa dự kiến bắn pháo hoa vào dịp Quốc khánh 2/9

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề xuất tài trợ chương trình bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp phục vụ các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Nếu được chấp thuận, người dân và du khách tại Thanh Hóa sẽ được thưởng thức các màn bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Theo đề xuất, Sun Group sẽ tài trợ 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 500 quả pháo tầm thấp cùng 150 giàn pháo hoa tầm thấp.

Chương trình dự kiến diễn ra vào tối 2/9/2026 tại hai địa điểm là Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn) và Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), với thời lượng bắn khoảng 10 phút tại mỗi điểm.

Toàn bộ kinh phí thực hiện do Sun Group tài trợ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận, bảo quản số pháo hoa và tổ chức bắn theo đúng quy định.

Trước đó, trong đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026, người dân và du khách cũng đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút.

Tại sự kiện trên, lực lượng chức năng đã lắp đặt 120 giàn pháo hoa tại khu vực bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn, tạo nên màn trình diễn rực rỡ, góp phần khuấy động không khí khai hội và để lại nhiều ấn tượng với du khách./.

Mãn nhãn màn trình diễn trong đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng Tối 11/7, Đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) diễn ra với phần tranh tài của đội pháo hoa Bồ Đào Nha và đội Trung Quốc.