Chủ tịch Quốc hội Thái Lan dự khai mạc Triển lãm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Sáng 6/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đã dự Lễ Khai mạc Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan."

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026) do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan đến dự triển lãm trang phục dân tộc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao Triển lãm được tổ chức đúng ngày kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan với sự tham dự Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Nhấn mạnh dấu ấn trong chặng đường 50 năm phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo động lực để đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong tổng thể quan hệ giữa hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan thời gian qua đã không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị hai nước và giúp thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao chủ đề của triển lãm là "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan" mang ý nghĩa rất sâu sắc.

Những bộ trang phục truyền thống được giới thiệu tại triển lãm không chỉ phản ánh về vẻ đẹp văn hóa, bản sắc và sự khéo léo của mỗi dân tộc mà còn tượng trưng cho những sợi dây kết nối giữa hai đất nước, hai nền văn hóa và hai dân tộc.

Cũng giống như từng sợi chỉ được dệt thành tấm vải bền chặt, quan hệ Việt Nam-Thái Lan hôm nay được vun đắp từ sự tin cậy chính trị, sự đồng hành giữa Quốc hội, Chính phủ hai nước và đặc biệt là tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc Ban Tổ chức đã lựa chọn tôn vinh vai trò của phụ nữ và nghề dệt truyền thống - một biểu tượng của bản sắc văn hóa, của sự cần cù, khéo léo và sức sáng tạo, đồng thời là cầu nối bền chặt giữa truyền thống và hiện đại cả ở Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bày tỏ vinh dự và vui mừng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và tham dự triển lãm, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram cho rằng Triển lãm có nhiều ý nghĩa, giá trị phản ánh sự phát triển của tình hữu nghị, sự tin cậy và sự hợp tác mà hai quốc gia đã cùng nhau đan kết trong suốt nửa thế kỷ qua.

Nhìn lại cột mốc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 6/8/1976, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram nhấn mạnh đây là thời điểm hai nước cùng nhau mở ra trang sử mới trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ đó đến nay, trong suốt 50 năm, mối quan hệ hợp tác hai nước không chỉ dừng lại ở mức độ là các quốc gia láng giềng trong cùng một khu vực mà còn phát triển thành một "tình bạn dựa trên nền tảng của sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau."

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram và các đại biểu tham quan triển lãm trang phục dân tộc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thái Lan và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện, điều này phản ánh mối quan hệ mật thiết trong việc đối phó với những thách thức của thời đại mới như phòng chống ma túy, an ninh mạng cũng như tội phạm xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, hai nước còn cùng nhau thúc đẩy sự hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực ASEAN.

Đại diện cơ quan lập pháp Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram khẳng định cam kết của Quốc hội Thái Lan trong việc ủng hộ mọi mặt hợp tác với Việt Nam, từ việc thúc đẩy hợp tác về nghị viện đến việc xây dựng sự kết nối bền vững vì sự phồn vinh của nhân dân hai nước.

"Cột mốc 50 năm ngày hôm nay không chỉ là sự tưởng nhớ về quá khứ mà còn là điểm khởi đầu để bước vào một tương lai mới của sự hợp tác. Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục là những người bạn chân thành của nhau," Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram và các đại biểu chụp ảnh chung tại khu vực triển lãm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đại biểu hai nước đã cắt băng khai mạc Triển lãm.

Thông qua việc trưng bày trang phục truyền thống của mỗi nước, Triển lãm thể hiện di sản văn hóa phong phú, bản sắc và tinh hoa nghệ thuật của Việt Nam và Thái Lan, đồng thời phản ánh vẻ đẹp, tri thức và sự khéo léo được kết tinh trong hai xã hội, đặc biệt là vai trò quan trọng của người phụ nữ và truyền thống dệt may trong việc bảo tồn di sản văn hóa.

Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ 8-17 giờ hàng ngày, trong các ngày từ 6-12/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hà Nội./.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan tham quan Nhà Quốc hội Chiều 5/8/2026, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram tham quan Nhà Quốc hội.