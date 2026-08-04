Văn hóa

"Lễ mừng cơm mới" và chuỗi hoạt động du lịch "Sắc vàng Di sản" 2026 tại Lào Cai

"Lễ mừng cơm mới" từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Púng Luông; thông qua các sự kiện, Lào Cai phấn đấu đón trên 295 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 250 tỷ đồng.

Áp phích quảng cáo sự kiện "Lễ mừng cơm mới" gắn với các hoạt động du lịch “Sắc vàng Di sản”. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai)
Áp phích quảng cáo sự kiện "Lễ mừng cơm mới" gắn với các hoạt động du lịch “Sắc vàng Di sản”. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai)

Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo tồn Di sản văn hóa "Lễ mừng cơm mới" của đồng bào dân tộc Mông gắn với chuỗi hoạt động du lịch "Sắc vàng Di sản" năm 2026.

Chương trình hướng đến gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, đồng thời quảng bá danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Púng Luông, xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Theo kế hoạch, các hoạt động sẽ được tổ chức theo hướng trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản, bảo vệ cảnh quan và phát triển du lịch bền vững.

"Lễ mừng cơm mới" được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Púng Luông. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón trên 295 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 250 tỷ đồng.

Cùng với đó, dự kiến sẽ có từ 10 đến 15 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, hàng thủ công truyền thống và ẩm thực địa phương. Các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu thực hiện niêm yết giá, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ cuối tháng 8 đến hết tháng 10/2026. Trong đó, chương trình khai mạc du lịch "Sắc vàng Di sản" dự kiến tổ chức vào ngày 28/8, gắn với các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ mừng cơm mới của đồng bào Mông dự kiến diễn ra ngày 26/9 với các nghi lễ truyền thống, chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Hành trình Di sản" cùng màn đồng diễn của 1.000 học sinh và nghệ nhân.

Bên cạnh phần lễ, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa sẽ được tổ chức như trình diễn kỹ thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong của người Mông, trình diễn trang phục truyền thống, thi múa khèn, hát giao duyên, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản, thổ cẩm, ẩm thực truyền thống cùng các hoạt động tái hiện đời sống văn hóa của đồng bào Mông hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Đến với Púng Luông trong mùa lúa chín, du khách còn có cơ hội tham gia các tour trải nghiệm mùa vàng, thu hoạch lúa, khám phá danh thắng ruộng bậc thang, tìm hiểu đời sống văn hóa cộng đồng, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, dược liệu và các tuyến trekking khám phá thiên nhiên.

Song song với các hoạt động văn hóa và du lịch, Lào Cai sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số; tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp Púng Luông" năm 2026; xây dựng các ấn phẩm và phóng sự giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch nhằm lan tỏa hình ảnh Púng Luông đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Để bảo đảm các hoạt động diễn ra thuận lợi, Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội và các thôn phối hợp triển khai kế hoạch, đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách.

Việc tổ chức "Lễ mừng cơm mới" gắn với chuỗi hoạt động du lịch "Sắc vàng Di sản" góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông và tạo thêm điểm nhấn cho du lịch mùa vàng Púng Luông, từng bước nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

(Vietnam+)
#Púng Luông #Lễ mừng cơm mới #Du lịch văn hóa #Văn hóa Mông #Du lịch cộng đồng #Sắc vàng Di sản #Nông sản Lào Cai
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