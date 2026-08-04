Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa Xòe Thái-Sắc màu Tây Bắc."

Diễn ra từ ngày 25/9 đến 2/10/2026, lễ hội là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch của Lào Cai.

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc của Nghệ thuật Xòe Thái, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhìn lại chặng đường 5 năm bảo tồn và phát huy di sản sau khi được UNESCO vinh danh.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra vào tối 26/9 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ. Chương trình nghệ thuật sẽ tái hiện không gian văn hóa Tây Bắc đặc sắc, kết hợp màn đại Xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.026 người, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng và sức sống bền bỉ của di sản Xòe Thái. Dịp này, tỉnh cũng sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn sẽ được tổ chức như lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các Anh hùng liệt sĩ; không gian giới thiệu văn hóa, du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc; triển lãm ảnh nghệ thuật về di sản Xòe Thái và vẻ đẹp du lịch Tây Bắc; Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 gắn với quảng bá sản phẩm OCOP; chương trình diễu diễn đường phố quy tụ đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ nhiều địa phương trong tỉnh.

Song hành với các hoạt động chính, nhiều địa phương cũng tổ chức các chương trình hưởng ứng nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú. Phường Nghĩa Lộ sẽ tổ chức chương trình "Một ngày sống cùng bản Thái"; phường Trung Tâm giới thiệu các môn thể thao dân tộc, hoạt động trải nghiệm và không gian "Hoa trái bốn mùa-Trải nghiệm và kết nối;" phường Cầu Thia tổ chức lễ hội văn hóa dân gian kết hợp tour du lịch nông nghiệp; xã Liên Sơn tổ chức giải đua mảng, lễ hội trải nghiệm văn hóa và giới thiệu các điểm check-in mới.

Chuỗi sự kiện còn được nối dài với Festival trà Shan tuyết Lào Cai năm 2026 tại xã Văn Chấn, Giải Marathon "Mu Cang Chai Ultra Trail," Lễ hội mừng cơm mới tại xã Púng Luông và hoạt động dù lượn "Bay trên mùa vàng" tại xã Tú Lệ, góp phần tạo nên không khí sôi động trong mùa lễ hội.

Để lan tỏa hình ảnh sự kiện, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông như họp báo, tuyên truyền trực quan, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các cơ quan báo chí, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số và phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung nhằm quảng bá điểm đến Mường Lò, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, mà còn tiếp tục khẳng định Mường Lò là điểm đến văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc, góp phần nâng cao sức hút của du lịch Lào Cai trên bản đồ du lịch Việt Nam./.

Xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa-lễ hội quốc gia Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa-lễ hội quốc gia.