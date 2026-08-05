Sẵn sàng cho Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2026

Từ ngày 6 đến 9/8/2026, Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026 sẽ diễn ra tại Công viên Biển Đông (phường An Hải) cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Với quy mô mở rộng và nhiều hoạt động mới, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Giao hòa âm sắc Việt-Hàn trên sân khấu lễ hội

Tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, các nghệ sỹ của nhà hát cùng Đoàn nghệ thuật Yeongam (Hàn Quốc) đang hợp luyện các tiết mục chung, chuẩn bị cho chương trình biểu diễn tại Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Các nghệ sỹ cùng tập luyện hai tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia là Arirang và Lý kéo chài. Đây cũng là những tiết mục mở đầu cho sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc trong chương trình biểu diễn chính của lễ hội.

Điểm nhấn được mong đợi nhất là màn hòa tấu giữa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng và Đoàn nghệ thuật Yeongam. Sự kết hợp giữa đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc của Việt Nam với đàn Gayageum, kèn Taepyeongso cùng các nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc hứa hẹn tạo nên không gian âm nhạc giàu bản sắc, thể hiện tinh thần giao lưu và gắn kết văn hóa giữa hai quốc gia.

Chương trình nghệ thuật diễn ra vào tối 7 và 8/8 với 16 tiết mục được dàn dựng đan xen giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều loại hình biểu diễn đặc sắc như hoạt cảnh "Hội trống, múa cờ, trình tường-Ngày hội quê tôi," múa Apsara, hòa tấu "Trống cơm-Lý ngựa ô," độc tấu kèn Sona "Thu phục chiến mã," dân ca Bài chòi, múa "Vũ hội làng Chăm" cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, biểu diễn đàn Gayageum, múa quạt, Hanuga và liên khúc K-pop.

Hơn 90 gian hàng, chuỗi hoạt động văn hóa, công nghệ và thể thao đặc sắc

Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/8 tại Công viên Biển Đông, phường An Hải và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Trở lại với quy mô mở rộng, sự kiện tiếp tục là điểm hẹn giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thương mại và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Sau bốn lần tổ chức thành công kể từ năm 2022, lễ hội đã trở thành hoạt động đối ngoại thường niên của thành phố, thu hút hơn 40.000 lượt người dân và du khách tham gia mỗi năm.

Năm 2026, sự kiện bước sang lần tổ chức thứ năm với sự góp mặt của nhiều địa phương của Hàn Quốc như Daegu, Pyeongtaek, Yongin, Osan, Gwangyang, Yeongam và Gurye, cùng đông đảo doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch và các đoàn nghệ thuật của hai nước.

Chương trình lễ hội. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng)

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Công viên Biển Đông sẽ trở thành không gian giao lưu văn hóa với hơn 90 gian hàng giới thiệu ẩm thực, du lịch, sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc.

Bên cạnh đó là các triển lãm về thành tựu hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc, triển lãm nghệ thuật truyền thống, triển lãm nghệ thuật số Gwangyang Media Art Lab tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho người dân và du khách.

Song hành với các chương trình nghệ thuật là chuỗi hoạt động giao lưu cộng đồng như trình diễn trống Samulnori, múa Sogo, nhảy sạp, Random Dance K-pop, chung kết cuộc thi Tài năng Việt Nam-Hàn Quốc: Nhảy K-pop, đồng diễn Võ cổ truyền Việt Nam-Taekwondo và cuộc thi làm món ăn Việt Nam-Hàn Quốc.

Lễ hội năm nay cũng mở rộng nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng-Meet Korea in Da Nang 2026" với chủ đề "Trí tuệ Nhân tạo-Động lực mới cho tăng trưởng và phát triển" sẽ diễn ra chiều 7/8, quy tụ hơn 200 đại biểu và khoảng 100 doanh nghiệp Hàn Quốc, tập trung trao đổi về phát triển hệ sinh thái Trí tuệ Nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ hội nghị dự kiến diễn ra lễ trao các bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với thành phố Osan (Hàn Quốc) và giữa Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng với Đại học Quốc gia Hanbat.

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động giao lưu về điện ảnh, giáo dục và thể thao như Những ngày phim Hàn Quốc tại Đà Nẵng, chương trình tư vấn du học với sự tham gia của gần 20 cơ sở giáo dục Hàn Quốc, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị thành phố Đà Nẵng lần thứ 1, giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và chương trình gặp gỡ hai cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Park Joo Ho và Lee Woon Jae.

Với chuỗi hoạt động đa dạng trải dài từ văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đến công nghệ, giáo dục và thể thao, Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác thực chất giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố năng động hội nhập và thân thiện đến bạn bè quốc tế./.

Việt Nam - điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa chuộng thứ hai thế giới Với lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và hệ thống đường bay ngày càng được mở rộng, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Hàn Quốc.