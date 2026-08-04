Tuyên Quang: Lễ hội hoa Tam giác mạch 2026 sẽ khai mạc ngày 6/11 tại Đồng Văn

Lễ hội hoa Tam giác mạch là sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng cao, quảng bá cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Tuyên Quang đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, với chủ đề “Âm vang miền đá,” chương trình khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra vào tối 6/11 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn.

Trong thời gian khoảng 90 phút, du khách tham gia được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và hòa mình vào không gian giao lưu lửa trại đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của lễ hội, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung (Tuyên Quang) năm 2026 được tổ chức từ ngày 5-11/11 tại Khu liên hợp thể thao tỉnh với quy mô 300 gian hàng. Từ ngày 3-7/11, tại khu vực phố cổ Đồng Văn sẽ diễn ra Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và hàng hóa nông nghiệp đặc trưng.

Đồng thời, còn có nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn khác như show rock "Tinh thần đá" lần thứ 2 và các trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức xuyên suốt tại các xã vùng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn; các giải đấu thể thao, văn hóa văn nghệ...

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, lễ hội chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và khó quên, góp phần thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Để phục vụ cho lễ hội và thu hút đông đảo du khách, các địa phương đã chủ động gieo trồng 400ha hoa Tam giác mạch theo 3 đợt, đảm bảo hoa nở rộ đúng vào tuần khai mạc lễ hội và kéo dài từ tháng 10-12/2026 tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như nhà của Pao, làng Lũng Cẩm, cột cờ Lũng Cú, khu vực sông Nho Quế, dốc Thẩm Mã...

Từ bao đời nay, hoa Tam giác mạch đã trở nên gần gũi và gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao. Thời điểm cuối Thu, đầu Đông, khi những cơn gió heo may mang hơi lạnh tràn về là lúc hoa Tam giác mạch vào độ đẹp nhất.

Những bông hoa mỏng manh, đượm hương núi rừng nổi bật trên nền cao nguyên đá đã trở thành một thắng cảnh du lịch, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Từ sức hút khác biệt của loài hoa này, năm 2015, lần đầu tiên tỉnh Hà Giang (cũ) tổ chức lễ hội hoa Tam giác mạch. Đến nay, lễ hội là sự kiện hấp dẫn thường niên và được xem là sản phẩm du lịch độc đáo, sáng tạo, mang nét đặc trưng của vùng cực Bắc./.

Tam giác mạch vào mùa, Hà Giang -Tuyên Quang trở thành điểm check-in hút khách Hoa tam giác mạch nở rộ trên miền núi phía Bắc, khoác lên Hà Giang (Tuyên Quang) vẻ đẹp mềm mại giữa mùa lạnh, thu hút du khách check-in và chuẩn bị cho lễ hội “Miền đá nở hoa” vào cuối tháng 11.