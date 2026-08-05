Đà Nẵng lần đầu đăng cai chung kết Hoa hậu Di sản toàn cầu 2026

Đà Nẵng sẽ lần đầu tiên đăng cai đêm chung kết Miss Heritage Global 2026 (Hoa hậu Di sản toàn cầu 2026), đánh dấu lần đầu cuộc thi sắc đẹp quốc tế này được tổ chức tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi diễn ra từ ngày 2 đến 8/10/2026 tại Huế và Đà Nẵng với chủ đề "Di sản của thế giới-Sắc đẹp của các bạn," quy tụ hơn 40 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 7/10 tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ vương miện Miss Heritage Global 2026 được thiết kế như biểu tượng của sứ mệnh kết nối văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp gắn với ý thức gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản của mỗi quốc gia; là biểu tượng đồng hành cùng tân Hoa hậu và các Á hậu trong hành trình lan tỏa các giá trị về di sản, văn hóa và tinh thần kết nối toàn cầu.

Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 Trần Thị Thu Huyền sẽ đại diện Việt Nam tham gia tại cuộc thi.

Không chỉ là sân chơi sắc đẹp, Miss Heritage Global hướng đến xây dựng diễn đàn giao lưu quốc tế, nơi các thí sinh chia sẻ những câu chuyện về văn hóa, bản sắc dân tộc và trách nhiệm bảo tồn di sản, qua đó góp phần tăng cường sự kết nối giữa các quốc gia.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng tại nhiều điểm đến nổi tiếng của miền Trung như Đà Nẵng, phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Bà Nà Hills và thành phố Huế.

Việc lựa chọn Đà Nẵng là địa điểm tổ chức đêm chung kết được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển năng động, hiện đại cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của khu vực miền Trung đến bạn bè quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để giới thiệu hệ thống hạ tầng du lịch, dịch vụ, năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn và tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm lễ hội, hội nghị và sự kiện hàng đầu của Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, thông qua các hoạt động trải nghiệm di sản, giao lưu cộng đồng và truyền thông quốc tế, Miss Heritage Global 2026 hướng đến lan tỏa thông điệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

Việc đăng cai Hoa hậu Di sản toàn cầu 2026 cũng nối dài chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng trong năm 2026, góp phần thu hút du khách, phát triển du lịch sự kiện (MICE) và nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến trên trường quốc tế./.

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