Phát động Cuộc thi Sáng tạo Video 2026 cho công dân Pháp ngữ

Logo cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nối tiếp thành công của 10 mùa Cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ, báo Le Courrier du Vietnam tiếp tục phát động Cuộc thi Sáng tạo Video 2026 với chủ đề "Hòa bình và Thanh niên."

Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng và được truyền cảm hứng từ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX, dự kiến diễn ra từ 15-16/11/2026 tại Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần hai Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ được tổ chức tại châu Á, chủ đề "Đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững."

Với nội dung như vậy, cuộc thi kêu gọi các công dân Pháp ngữ từ 18 đến 35 tuổi đang sống tại Việt Nam hoặc các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF tham dự và lan tỏa.

Theo đó mỗi video dự thi phải nguyên gốc, chưa từng tham gia cuộc thi khác hoặc từng được công bố trên internet và mạng xã hội trước đây. Tác phẩm cần có tiêu đề, bám sát chủ đề và kết hợp hài hòa giữa hình ảnh-âm thanh. Người dự thi cần đảm bảo tác phẩm không chứa hình ảnh phản cảm hay vi phạm thuần phong mỹ tục, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Cuộc thi nhằm lan tỏa tiếng nói mạnh mẽ và sáng tạo của thanh niên trong cộng đồng Pháp ngữ và tôn vinh sức sống của tiếng Pháp. (Ảnh minh họa: Ban tổ chức)

Thí sinh dự thi cá nhân được gửi tối đa 01 video, theo nhóm (giới hạn 2-5 thành viên) có thể gửi tối đa 03 video. Thời lượng tác phẩm không quá 3 phút cùng nhiều yêu cầu về kỹ thuật khác được nêu trong thể lệ đăng tải trên website lecourrier.vn.

Cuộc thi cho phép sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), song thí sinh cần khai báo về nội dung và mô tả ngắn gọn cách thức sử dụng trong bản đăng ký.

Thông qua cuộc thi, ban tổ chức khuyến khích thí sinh khắc họa vai trò tiên phong của thanh niên trong việc kiến tạo và gìn giữ hòa bình, lan tỏa các sáng kiến và hành động thiết thực vì một thế giới ổn định, phát triển bền vững, góp phần quảng bá và đóng góp, xây dựng giá trị cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam nói chung và trên toàn cầu nói riêng.

Trao giải cho thí sinh trong Cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ năm 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam, Le Courrier du Vietnam hiện là tờ báo tiếng Pháp duy nhất trong nước đang hoạt động.

Đây cũng là đơn vị tổ chức Cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ liên tục trong vòng 10 năm nay kể từ 2016, là "địa chỉ" quen thuộc cho các hoạt động phát triển cộng đồng nói tiếng Pháp tại Việt Nam và quốc tế.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) bao gồm 90 nhà nước và chính phủ thành viên (được chia ra các thành viên chính thức, thành viên liên kết và các quan sát viên) trên khắp 5 châu lục. OIF dùng ngôn ngữ Pháp như nền tảng cho các hoạt động đa dạng văn hóa, hòa bình và ổn định, cũng như phát triển kinh tế bền vững./.

Việt Nam tích cực đóng góp cho hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam coi Pháp ngữ là không gian của chia sẻ, đoàn kết và hành động chung vì những mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế.