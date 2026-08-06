Khởi động xét chọn Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam 2026

Ngày 6/8, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp (VNABC) chính thức khởi động Chương trình xét chọn Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 10 năm triển khai Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” theo các Quyết định số 1846/QĐ-TTg và 248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 về phát triển khu vực kinh tế nhà nước; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam…

Theo Ban Tổ chức, chương trình nhằm lan tỏa Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh, thượng tôn pháp luật, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Qua đó, từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp tiêu biểu, góp phần kiến tạo hạ tầng sức mạnh mềm quốc gia.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Ban Tổ chức cũng khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tích cực tham gia chương trình.

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam,” Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” là sự ghi nhận dành cho những doanh nghiệp đáp ứng Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, tiên phong thực hành các giá trị văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện quản trị hiện đại, minh bạch, liêm chính và hội nhập.

Các doanh nghiệp sau khi được Hội đồng thẩm định và Hội đồng quốc gia xét chọn sẽ được công bố, tôn vinh tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và 10 năm Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.”

Trong khuôn khổ sự kiện còn có diễn đàn quốc gia thường niên năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kinh doanh - Trụ cột quan trọng kiến tạo hạ tầng sức mạnh mềm quốc gia.” Diễn đàn được định hướng trở thành không gian trao đổi các định hướng phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Nhiều yếu tố mới được đưa vào tiêu chí đánh giá văn hóa kinh doanh Những thay đổi này có tác động sâu rộng, trở thành đòn bẩy chiến lược thúc đẩy sự thay đổi văn hóa từ bên trong mỗi doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trên thế giới.