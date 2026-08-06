Từ mở rộng số lượng đến nâng cao chất lượng doanh nghiệp tư nhân ở Tây Ninh

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế tư nhân tỉnh Tây Ninh đã có những chuyển biến tích cực cả về quy mô, môi trường phát triển và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả bước đầu không chỉ thể hiện qua sự gia tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường, mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý nhà nước, từ giải quyết từng khó khăn phát sinh sang xây dựng môi trường, hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Với quan điểm xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, Tây Ninh đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, nhân lực, khoa học công nghệ, đồng thời đặt mục tiêu hình thành đội ngũ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, tỉnh Tây Ninh đã cụ thể hóa bằng Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân. Một trong những chuyển biến quan trọng là nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội từng bước được nâng lên.

Kinh tế tư nhân không còn chỉ được nhìn nhận là khu vực tham gia sản xuất, kinh doanh, mà được xác định là lực lượng góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, việc triển khai Nghị quyết 68 đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành; đồng thời thúc đẩy đổi mới tư duy quản lý nhà nước theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Dây chuyền sản xuất hiện đại ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Khu công nghiệp TMTC thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tư duy quản lý sang hỗ trợ, phục vụ; từng bước chuyển từ phương thức “tiền kiểm” sang “hậu kiểm,” nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Những chuyển biến trong môi trường kinh doanh đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Tính chung năm 2025, toàn tỉnh có 6.783 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 82,22% so với năm 2024; tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế của khu vực kinh tế tư nhân đạt gần 123.619 tỷ đồng, tăng 77,8%.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 4.353 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 28.668 tỷ đồng, tăng 35%; bình quân mỗi tháng có 682 doanh nghiệp thành lập mới và 70 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến nay, Tây Ninh có 37.135 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 960.059 tỷ đồng; trong đó có 30.489 doanh nghiệp đang hoạt động thực tế với tổng vốn 809.526 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy tác động bước đầu của quá trình cụ thể hóa Nghị quyết 68, góp phần tạo thêm động lực gia nhập thị trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh của khu vực tư nhân.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Tây Ninh, điểm đáng ghi nhận là tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân thành các chương trình, kế hoạch và chính sách hỗ trợ tương đối đồng bộ. Tây Ninh xác định rõ kinh tế tư nhân không chỉ là khu vực bổ trợ mà là một động lực quan trọng của nền kinh tế, là nhân tố thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các chính sách hỗ trợ được tỉnh triển khai không chỉ mang tính phong trào mà thể hiện định hướng chiến lược, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Nếu trước đây việc hỗ trợ doanh nghiệp thường tập trung xử lý từng khó khăn phát sinh, thì việc triển khai Nghị quyết 68 đang thúc đẩy cách tiếp cận theo hướng xây dựng môi trường phát triển đồng bộ; trong đó, doanh nghiệp được tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng các nguồn lực.

Trong lĩnh vực đất đai, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao tính minh bạch trong quản lý và khai thác nguồn lực đất đai. Đến nay, 96/96 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên một hệ thống phần mềm thống nhất với hơn 2,8 triệu thửa đất và hơn 3,9 triệu hồ sơ được số hóa.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ quản lý nhà nước, mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp cận thông tin minh bạch hơn khi tìm kiếm mặt bằng, triển khai dự án đầu tư, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục.

Đối với nguồn vốn, tỉnh phối hợp triển khai các chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng. Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ kinh tế tư nhân đạt 280.397 tỷ đồng, chiếm 96,3% tổng dư nợ toàn tỉnh; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 36.694 tỷ đồng, tăng 25,7%, đáp ứng nhu cầu vốn của 2.742 doanh nghiệp.

Cùng với đất đai, vốn, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Tỉnh tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Chương trình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo năm 2025 là một điểm nhấn khi có 5/6 doanh nghiệp tham gia gọi vốn thành công, cho thấy sự chuyển dịch từ hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp sang hỗ trợ phát triển sản phẩm, thương mại hóa kết quả sáng tạo và thu hút nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tư nhân Tây Ninh vẫn còn những hạn chế cần tập trung giải quyết trong giai đoạn tới.Thách thức lớn hơn không chỉ là phát triển số lượng doanh nghiệp, mà là nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và khả năng dẫn dắt thị trường. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn vẫn là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; số doanh nghiệp có quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt một ngành, một chuỗi giá trị hoặc một cụm doanh nghiệp còn hạn chế.

Năng lực tài chính, trình độ quản trị, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của một bộ phận doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng đầu tư, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đối với hộ kinh doanh, tâm lý e ngại phát sinh nghĩa vụ về thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội cùng với quy mô hoạt động nhỏ khiến quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp còn chậm. Việc hướng dẫn, hỗ trợ sau chuyển đổi cần tiếp tục được hoàn thiện để tạo động lực cho hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi mô hình.

Từ góc nhìn doanh nghiệp trực tiếp thụ hưởng chính sách, ông Phạm Phương, Giám đốc Công ty TNHH PIMA cho rằng, các chính sách hỗ trợ cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hướng dẫn sát thực tế để doanh nghiệp dễ tiếp cận.

“Nghị quyết 68 với những chính sách hỗ trợ lãi vay, đào tạo nghề sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp phát triển. Nếu lãi vay được giảm từ 1-2% sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần được hỗ trợ đào tạo kiến thức, kỹ năng về xuất khẩu hàng hóa để nâng cao khả năng tham gia thị trường,” ông Phương chia sẻ.

Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế và phát triển bền vững. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Những yêu cầu đặt ra cho giai đoạn tiếp theo là không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp ra đời, mà phải giúp doanh nghiệp trưởng thành, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Trong thời gian tới, Tây Ninh xác định phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, đổi mới tư duy quản lý nhà nước theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, thủ tục hành chính, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển.

Ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh mục tiêu không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp mà phải hình thành lực lượng doanh nghiệp tư nhân có quy mô, năng lực quản trị hiện đại, khả năng cạnh tranh cao, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, qua đó xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững./.

An Giang: Xây dựng cơ chế giao việc lớn, việc khó cho kinh tế tư nhân Tỉnh An Giang đang thực hiện loạt giải pháp trong đó có nghiên cứu, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc mang tính đột phá cho các doanh nghiệp tư nhân có năng lực.

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