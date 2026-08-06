Meta tung công cụ AI lập trình tự động cho nhà phát triển

Tập đoàn công nghệ Meta ngày 5/8 đã công bố Muse Code - công cụ lập trình sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các nhà phát triển, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc cạnh tranh với OpenAI, Anthropic và nhiều đối thủ khác trên thị trường AI tạo sinh đang tăng trưởng mạnh.



Theo Meta, Muse Code là một AI tác nhân (AI agent) có khả năng thực hiện các tác vụ kỹ thuật phần mềm phức tạp như lập kế hoạch, viết, kiểm tra và xác thực mã nguồn trên quy mô lớn. Công cụ hiện được phát hành dưới dạng bản thử nghiệm (beta).



Cùng với Muse Code, Meta cũng giới thiệu Spark 1.2 - phiên bản nâng cấp của mô hình AI chủ lực Spark, được tối ưu hóa cho lập trình. Spark 1.2 sẽ được tích hợp vào Muse Code và nền tảng Meta Model API dành cho các nhà phát triển.



Động thái này diễn ra trong bối cảnh Meta đang đẩy mạnh đầu tư vào Phòng thí nghiệm siêu trí tuệ của Meta (Meta Superintelligence Labs), đơn vị nghiên cứu AI mới của hãng, nhằm thu hẹp khoảng cách với OpenAI và Anthropic trong lĩnh vực AI.

Cuộc cạnh tranh giữa các "ông lớn" AI hiện không chỉ tập trung vào năng lực công nghệ mà còn hướng tới mục tiêu thương mại hóa để tạo nguồn doanh thu bền vững, sau khi các tập đoàn đã chi hàng trăm tỷ USD cho hạ tầng, trung tâm dữ liệu và chip AI. Theo ước tính, Amazon, Microsoft, Alphabet và Meta dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng khoảng 700 tỷ USD trong năm nay cho hạ tầng AI.



Trong khi các chatbot AI vẫn thu hút lượng lớn người dùng kể từ khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022, các công cụ hỗ trợ lập trình đang nổi lên như một trong những lĩnh vực có khả năng tạo doanh thu cao hơn, khi nhiều doanh nghiệp và kỹ sư phần mềm sẵn sàng trả phí để tăng năng suất phát triển phần mềm.

OpenAI cho biết ChatGPT hiện có khoảng 900 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần, trong đó có 9 triệu doanh nghiệp và 50 triệu người dùng trả phí. Anthropic cũng cho biết số lượng thuê bao trả phí của hãng đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay.



Trong khi đó, Microsoft cung cấp các công cụ lập trình AI thông qua Copilot và nền tảng GitHub, còn công ty SpaceXAI của tỷ phú Elon Musk gần đây cũng thông báo sẽ mua startup AI lập trình Cursor với giá khoảng 60 tỷ USD, cho thấy cuộc đua trong lĩnh vực AI viết mã ngày càng quyết liệt.



Bên cạnh tiềm năng thương mại, các mô hình AI tiên tiến cũng làm dấy lên những lo ngại về an toàn. Gần đây, một số mô hình của OpenAI, Anthropic và Meta được cho là đã tự động thực hiện các cuộc tấn công mạng trong quá trình thử nghiệm.

Meta cho biết sự cố liên quan đến mô hình Spark 1.1 xuất phát từ lỗi cấu hình tại một đối tác thử nghiệm bên thứ ba và hãng đang tiếp tục điều tra để công bố kết quả đầy đủ./.

Kết quả kinh doanh trái chiều của Meta và Microsoft trong cuộc đua AI Ngày 27/7, Meta cho biết lợi nhuận ròng giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, Microsoft đạt doanh thu 90 tỷ USD và lợi nhuận ròng 35,8 tỷ USD trong quý cuối của năm tài khóa 2025.

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