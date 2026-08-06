Doanh thu AI của Microsoft phụ thuộc phần lớn vào đối tác OpenAI

Theo các báo cáo tài chính mới nhất, Tập đoàn Microsoft hiện thu về phần lớn doanh thu mảng trí tuệ nhân tạo (AI) từ đối tác OpenAI.

Các số liệu cho thấy startup này đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu AI của Microsoft, nêu bật sự phụ thuộc của "gã khổng lồ" phần mềm vào đối tác thân thiết này.

Trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý tuần trước, Microsoft ghi nhận mức doanh thu 24,1 tỷ USD từ OpenAI trong năm tài chính vừa kết thúc vào tháng 6/2026.

Trong quý kết thúc vào tháng 3/2026, Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella từng tuyên bố mảng kinh doanh AI đang trên đà đạt doanh thu 37 tỷ USD cho cả năm.

Dù tập đoàn không cập nhật tổng doanh thu AI trong báo cáo tài chính quý 4, giới phân tích của hãng tin Bloomberg ước tính mảng kinh doanh này mang về khoảng 34 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2026.

Việc đối chiếu mức ước tính này với con số 24,1 tỷ USD thực thu từ OpenAI càng minh chứng rõ nét cho vai trò chủ đạo của startup này, đóng góp hơn 50% doanh thu.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, OpenAI phải thanh toán cho Microsoft chi phí sử dụng năng lực điện toán, chi phí xây dựng mô hình AI cùng một phần doanh thu chia sẻ.

Để giảm bớt sự phụ thuộc, Microsoft đang nỗ lực đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách rót vốn vào Anthropic PBC và tự phát triển các mô hình AI riêng. Dù vậy, giới đầu tư bám sát tiến trình phát triển AI của Microsoft vẫn liên tục đặt dấu hỏi về mức độ đóng góp thực tế của OpenAI.

Cho đến nay, Microsoft mới chỉ công khai quy mô tổng thể của mảng AI hai lần. Lần đầu vào quý kết thúc tháng 12/2024, khi tập đoàn dự kiến mảng này mang về hơn 13 tỷ USD doanh thu cả năm.

Lần thứ hai là vào tháng 3/2026 với con số dự phóng hơn 37 tỷ USD. Đại diện tập đoàn xác nhận tổng doanh thu mảng AI bao gồm tiền bán hàng cho mọi khách hàng AI, doanh thu từ các sản phẩm chuyên biệt, cũng như mọi khoản doanh thu và tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận từ OpenAI.

Dù đóng vai trò cốt lõi trong mảng AI, tỷ trọng đóng góp của OpenAI vẫn ở mức khiêm tốn khi đặt lên bàn cân với tổng doanh thu toàn tập đoàn, chiếm chưa tới 10%.

Trong quý gần nhất, Microsoft ghi nhận thêm khoảng 51 tỷ USD giá trị các hợp đồng thương mại, chủ yếu đến từ các khách hàng truyền thống thay vì nhóm startup AI. Mặc dù vậy, OpenAI vẫn là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của các hợp đồng này trong năm./.

Microsoft lập kỷ lục về mức tăng vốn hóa trong phiên 30/7 Động lực của Microsoft đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, triển vọng tăng trưởng của mảng điện toán đám mây Azure và tín hiệu cho thấy các khoản đầu tư lớn vào AI đang bắt đầu mang lại hiệu quả.