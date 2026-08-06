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Alphabet cải tổ hàng ngũ lãnh đạo giữa cuộc đua AGI

Trong khuôn khổ đợt cải tổ, Giám đốc công nghệ kiêm kiến trúc sư trưởng về AI của DeepMind, ông Koray Kavukcuoglu, sẽ trở thành Phó Chủ tịch cấp cao và phụ trách hoạt động của đơn vị này.

Hoàng Châu
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 5/8, tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, thông báo ông Demis Hassabis sẽ rời vị trí lãnh đạo mảng trí tuệ nhân tạo (AI) của Google để đảm nhiệm vai trò nhà khoa học trưởng của Alphabet, trong khuôn khổ đợt cải tổ bộ máy tại DeepMind - bộ phận nghiên cứu và phát triển AI chủ chốt của Google. Đợt điều chỉnh nhân sự này cũng bao gồm việc một kỹ sư chủ chốt rời tập đoàn.

Theo thông báo của Alphabet, ông Hassabis sẽ đảm nhiệm hai cương vị mới là Chủ tịch DeepMind và nhà khoa học trưởng của Alphabet. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Hassabis cho biết sự thay đổi này sẽ cho phép ông tập trung vào chiến lược dài hạn và đẩy nhanh các đột phá khoa học, trong đó có việc tăng cường tham gia hoạt động của Isomorphic Labs nhằm hỗ trợ nghiên cứu điều trị bệnh.

Isomorphic Labs là phòng thí nghiệm ứng dụng AI trong phát triển dược phẩm, được tách ra từ DeepMind năm 2021. Năm 2024, ông Hassabis được trao Giải Nobel Hóa học.

Trong khuôn khổ đợt cải tổ, Giám đốc công nghệ kiêm kiến trúc sư trưởng về AI của DeepMind, ông Koray Kavukcuoglu, sẽ trở thành Phó Chủ tịch cấp cao và phụ trách hoạt động của đơn vị này, tập trung phát triển các mô hình AI tiên tiến cùng dòng sản phẩm chủ lực Gemini của Google. Trong khi đó, kỹ sư kỳ cựu Jeff Dean cũng sẽ rời Google sau gần 30 năm làm việc.

Năm 2010, ông Hassabis là một trong các nhà đồng sáng lập DeepMind. Theo các nguồn tin vào thời điểm đó, Google đã mua lại phòng nghiên cứu này với giá 650 triệu USD 4 năm kể từ ngày sáng lập.

Một nhà đồng sáng lập khác của DeepMind là ông Mustafa Suleyman hiện đứng đầu bộ phận AI của Microsoft.

Sự thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh Google đang cạnh tranh thu hút khách hàng với hàng loạt nhà phát triển AI lớn như Microsoft, OpenAI, Anthropic và Meta, cũng như DeepSeek và Moonshot của Trung Quốc.

Các doanh nghiệp trong ngành đồng thời chạy đua hướng tới một cột mốc còn mang tính lý thuyết là trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) – thời điểm phần mềm AI có năng lực tư duy tương đương con người.

Ông Hassabis cho biết đã dành cả cuộc đời theo đuổi mục tiêu AGI, đồng thời cho rằng, cũng như nhiều người khác, ông cảm thấy cột mốc này đang đến gần.

Trong bối cảnh đó, ông quyết định đây là thời điểm thích hợp để chuyển giao các trách nhiệm điều hành hằng ngày, qua đó có thêm thời gian tập trung vào những vấn đề mang tính tổng thể và góp phần định hình những bước phát triển sắp tới.

Những thay đổi trong ban lãnh đạo cũng diễn ra trong bối cảnh Google đang chứng kiến một làn sóng nhân sự tài năng rời công ty.

Tháng 6 vừa qua, ông Noam Shazeer, một lãnh đạo cấp cao phụ trách AI và kỹ thuật, chuyển sang OpenAI; trong khi nhà nghiên cứu cấp cao John Jumper, người cùng ông Hassabis được trao Giải Nobel Hóa học năm 2024, gia nhập Anthropic.

Giới quan sát đang chờ Google công bố Gemini 3.5 Pro, phiên bản mạnh hơn của mô hình AI Gemini. Sản phẩm này ban đầu được dự kiến ra mắt vào tháng 6 nhưng đã bị trì hoãn. Cổ phiếu Alphabet đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8 với mức giảm 4%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cổ phiếu Alphabet #Tập đoàn Alphabet Inc #Cải tổ nhân sự
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