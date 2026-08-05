Công nghệ AI từ OPES gây ấn tượng tại Vietnam Insurance Summit 2026

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tái định hình ngành bảo hiểm, OPES tạo ấn tượng mạnh khi đưa AI vào những mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị. Từ giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến quản trị nội bộ, OPES theo đuổi chiến lược lựa chọn đúng bài toán, đo lường hiệu quả và liên tục tối ưu để biến AI thành động lực tăng trưởng bền vững.

Đưa AI vào các mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị bảo hiểm

Vietnam Insurance Summit 2026 mới diễn ra tại Đà Nẵng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những chủ đề trọng tâm của ngành bảo hiểm. Tại phiên thảo luận về vai trò của AI đối với sự phát triển bền vững, OPES - thương hiệu bảo hiểm số thuộc hệ sinh thái VPBank - gây chú ý với cách triển khai công nghệ trên cả hành trình khách hàng và hoạt động nội bộ.

Trình bày chủ đề “Chìa khóa để AI kiến tạo giá trị bền vững” tại hội nghị, ông Bạch Ngọc An - Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nghệ OPES chia sẻ nhiều trường hợp ứng dụng AI đã tạo ra hiệu quả rõ ràng trong thực tế. Trong đó, Fast track là một ví dụ tiêu biểu tại điểm chạm quan trọng của bảo hiểm xe cơ giới: giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Khi khách hàng gửi hình ảnh xe, công nghệ thị giác máy tính phân tích hiện trạng và nhận diện tổn thất. Hệ thống OCR (Optical Character Recognition - công nghệ nhận dạng ký tự quang học) và nền tảng xử lý tài liệu thông minh hỗ trợ phân loại, bóc tách thông tin, trong khi luồng công việc tự động điều phối các bước kiểm tra và phản hồi.

Nhờ Fast track, OPES có thể rút ngắn 50% thời gian xử lý bồi thường bảo hiểm, giải quyết gần như tức thì khoảng 60% hồ sơ bảo hiểm ô tô phổ biến. Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng có thể nhận được thông báo kết quả bồi thường chỉ sau 30 phút- một dấu mốc cho thấy trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thị trường bảo hiểm theo hướng minh bạch và nhanh gọn hơn.

Fast track cũng được trao danh hiệu “Sáng kiến giải quyết quyền lợi bảo hiểm của năm” tại Insurance Asia Awards 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp OPES được giải thưởng khu vực ghi nhận.

Lãnh đạo OPES (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ việc ứng dụng AI để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hoạt động nội bộ. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh trải nghiệm khách hàng, AI đang được OPES tích hợp sâu vào hoạt động nội bộ. Công nghệ xử lý tài liệu thông minh đã được đưa vào luồng hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tự động phân loại, bóc tách và kiểm tra thông tin, qua đó giảm khoảng 30% thời gian xử lý trong các trường hợp điển hình.

AI còn được ứng dụng để đánh giá chất lượng cuộc gọi, hỗ trợ hậu kiểm sau cấp đơn, phát hiện hồ sơ cần rà soát và truy vấn dữ liệu kinh doanh. Các trợ lý dữ liệu giúp nhân viên tiếp cận thông tin nhanh hơn, tổng hợp báo cáo và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Ứng dụng có chọn lọc để tạo giá trị bền vững

AI đang tạo ra một cơ hội tăng trưởng mới cho ngành bảo hiểm. Theo số liệu được chia sẻ tại Vietnam Insurance Summit 2026, việc tái thiết từng quy trình nghiệp vụ bằng AI có thể giúp doanh nghiệp bảo hiểm giảm 20%-40% chi phí tiếp nhận khách hàng mới và cải thiện 10%-20% hiệu quả bán hàng.

Tuy nhiên, khả năng triển khai nhiều công cụ chưa đồng nghĩa với lợi thế cạnh tranh bền vững. Giá trị thực sự phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có lựa chọn đúng bài toán, chuẩn bị được dữ liệu phù hợp và chuyển kết quả công nghệ thành hiệu quả kinh doanh hay không.

“AI model phải chứng tỏ sự vượt trội so với mốc cơ sở đang được áp dụng,” Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nghệ OPES cho biết đây cũng là nguyên tắc giúp doanh nghiệp tránh cách tiếp cận ứng dụng AI theo phong trào.

Vì vậy, OPES lựa chọn tự phát triển những năng lực có thể tạo ra khác biệt trực tiếp, như dữ liệu hình ảnh xe, mô hình đánh giá tổn thất và hạ tầng xử lý. Với các công cụ có tính phổ quát, doanh nghiệp có thể hợp tác cùng đối tác để rút ngắn thời gian triển khai và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

OPES được ghi nhận là doanh nghiệp bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất toàn ngành. (Ảnh: Vietnam+)

Lộ trình công nghệ đến năm 2030 của OPES được xây dựng theo định hướng lấy AI làm gốc (AI-native). Theo mô hình này, công nghệ được ưu tiên cho những quy trình có thể chuẩn hóa, cần xử lý lượng dữ liệu lớn hoặc hỗ trợ ra quyết định. Con người tiếp tục giữ vai trò kiểm soát tại các hồ sơ phức tạp, trường hợp tranh chấp và những tình huống tác động trực tiếp đến quyền lợi khách hàng.

Chiến lược công nghệ đang song hành với đà tăng trưởng kinh doanh. Trong sáu tháng đầu năm 2026, OPES đạt 2.654 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Thị phần đạt 5,3%, đưa OPES lên vị trí tốp 7 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Trước đó, năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm gốc của OPES đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 84%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 38%, lên 638 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng được xếp hạng trong tốp 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2026.

Tại OPES, AI đang trở thành động lực giúp doanh nghiệp xử lý nhanh hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn và mở rộng hoạt động hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng để một doanh nghiệp bảo hiểm số Việt Nam bứt tốc trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng và cạnh tranh bằng công nghệ./.

OPES và VPBank hợp tác phát triển tài chính - bảo hiểm cho doanh nghiệp FDI OPES và VPBank ký kết hợp tác mở ra giải pháp tài chính-bảo hiểm toàn diện cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu rủi ro.