Nhà bán lẻ thời trang trực tuyến lớn nhất châu Âu thu hẹp dự báo lợi nhuận

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cổ phiếu của Zalando ngày 4/8 giảm tới gần 18% sau khi nhà bán lẻ thời trang trực tuyến lớn nhất châu Âu công bố kết quả quý 2/2026 thấp hơn kỳ vọng và đưa ra triển vọng thận trọng hơn cho cả năm.

Zalando cho biết tổng giá trị hàng hóa giao dịch qua nền tảng (GMV) và doanh thu tập đoàn trong quý 2 đều tăng gần 21%, lần lượt đạt 4,92 tỷ euro và 3,42 tỷ euro.

Tuy nhiên, mức tăng này không đủ để trấn an thị trường, do lợi nhuận thấp hơn dự kiến và chi phí tích hợp About You tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận.

Sau khi công bố số liệu, cổ phiếu Zalando có thời điểm giảm tới 18%, hướng tới mức giảm trong ngày lớn nhất từ trước đến nay. Giới phân tích cho rằng ngoài kết quả quý gây thất vọng, hoạt động chốt lời cũng góp phần làm giá cổ phiếu lao dốc, bởi từ sau lần công bố kết quả quý trước, cổ phiếu Zalando đã tăng khoảng 40%, mạnh hơn nhiều so với chỉ số chứng khoán chủ chốt DAX của Đức.

Zalando hiện dự báo mức tăng GMV và doanh thu cả năm sẽ nằm ở phần thấp của biên độ mục tiêu 12-17%. Đồng thời, doanh nghiệp thu hẹp dự báo lợi nhuận hoạt động xuống 680-720 triệu euro, so với khoảng 660-740 triệu euro trước đó.

Zalando nhấn mạnh việc cụ thể hóa dự báo phản ánh kết quả 6 tháng đầu năm, chứ không phải thay đổi kỳ vọng đối với phần còn lại của năm.

Một điểm được thị trường chú ý là tốc độ tăng trưởng thực chất sau thương vụ About You. Nhà phân tích Frederick Wild của ngân hàng đầu tư Jefferies tính toán rằng nếu đưa About You vào số liệu năm trước theo hình thức giả định, tăng trưởng của Zalando chỉ còn 4,4%, thấp hơn đáng kể so với con số danh nghĩa.

Điều này cho thấy việc mở rộng quy mô thông qua thâu tóm chưa ngay lập tức tạo ra động lực tăng trưởng đủ mạnh.

Giám đốc Tài chính Zalando Anna Dimitrova cho biết khách hàng vẫn thận trọng và nhạy cảm với giá cả. Nhận định này phản ánh môi trường tiêu dùng còn khó khăn tại châu Âu, nơi lạm phát trong các năm qua và tâm lý tiết kiệm của hộ gia đình tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm thời trang.



Dù vậy, Zalando vẫn ghi nhận một số yếu tố hỗ trợ. Mảng khách hàng doanh nghiệp tiếp tục tạo lực đẩy, trong khi việc tăng cường ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cải thiện hoạt động vận hành.

Đồng Giám đốc điều hành Robert Gentz cho biết Zalando sử dụng AI để tạo hình ảnh và mô tả sản phẩm, đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng thông qua các trợ lý AI trong quá trình mua sắm.

Tập đoàn cũng đang đẩy mạnh tự động hóa các trung tâm logistics. Mảng khách hàng doanh nghiệp của Zalando cung cấp phần mềm cho cửa hàng trực tuyến và hạ tầng logistics cho bên thứ ba, qua đó giúp doanh nghiệp mở rộng nguồn thu ngoài hoạt động bán lẻ trực tiếp.

Trong quý 2, lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của Zalando tăng khoảng 10%, lên 204,8 triệu euro. Tuy nhiên, chi phí tích hợp About You làm giảm biên lợi nhuận và khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận trong giai đoạn tới.

Kết quả mới cho thấy Zalando vẫn đang tăng quy mô nhờ thương vụ About You, mảng khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng AI, nhưng triển vọng ngắn hạn chịu sức ép từ tiêu dùng yếu, cạnh tranh giá và chi phí tích hợp.

Diễn biến cổ phiếu sau công bố số liệu phản ánh kỳ vọng rất cao của thị trường sau giai đoạn tăng mạnh, trong khi kết quả thực tế chưa đủ thuyết phục để duy trì đà phục hồi./.

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