Gia Lai chấp thuận hai dự án chăn nuôi công nghệ cao trị giá hơn 3.600 tỷ đồng

Ngày 5/8, tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án gồm Trang trại Chăn nuôi lợn công nghệ cao và Nhà máy Sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thịnh Phát-Muyuan Gia Lai, với tổng vốn đầu tư hơn 3.615 tỷ đồng, mở ra hướng phát triển chuỗi chăn nuôi khép kín quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 3259/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế ký ngày 4/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Nhà máy Sản xuất thức ăn chăn nuôi tại thôn 4, xã Pờ Tó do Công ty TNHH Thịnh Phát-Muyuan Gia Lai làm chủ đầu tư.

Nhà máy có diện tích gần 6,6ha, công suất thiết kế 360.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm, với tổng vốn đầu tư 515 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 154,5 tỷ đồng và vốn huy động 360,5 tỷ đồng.

Sản phẩm của nhà máy gồm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn dạng bột, dạng viên và premix phục vụ chăn nuôi.

Song song với dự án nhà máy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại Chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Pờ Tó với tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 106 ha, gồm hai khu trại Pờ Tó 1 và Pờ Tó 2.

Cụ thể, dự án được đầu tư theo mô hình chăn nuôi công nghệ khép kín, với công suất thiết kế 16.200 con lợn nái và 209.000 con lợn thịt mỗi lứa; mỗi năm nuôi 2,17 lứa.

Quy mô dự án được phân thành 2 khu, gồm Trại Pờ Tó 1 với 6.600 con lợn nái và 85.000 con lợn thịt mỗi lứa; Trại Pờ Tó 2 có 9.600 con lợn nái và 124.000 con lợn thịt mỗi lứa.

Theo kế hoạch, dự án nhà máy thức ăn chăn nuôi sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư trong quý 3/2026, khởi công từ quý 4/2026, hoàn thành vào cuối năm 2027 và đi vào hoạt động trong quý 1/2028.

Trong khi đó, dự án trang trại lợn công nghệ cao dự kiến hoàn tất các thủ tục trong năm 2026, triển khai xây dựng từ quý 4/2026 và bắt đầu hoạt động sản xuất từ quý 1/2028.

Hai dự án được triển khai theo mô hình chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn đến chăn nuôi công nghệ cao, đồng thời phải đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về môi trường, phòng, chống dịch bệnh, chuyển đổi số, sử dụng công nghệ hiện đại và ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật liên quan trước khi triển khai dự án.

Đáng chú ý, tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Gia Lai, ông Liu Bo, Tổng Giám đốc Muyuan Việt Nam cho biết Muyuan là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Singapore và cam kết sẽ nỗ lực khởi công đồng thời cả hai dự án vào ngày 11/10/2026 nếu nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh trong việc đẩy nhanh các thủ tục đầu tư.

Ông Liu Bo cũng cho biết sau khi hoàn thiện chuỗi sản xuất thức ăn và chăn nuôi, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư Nhà máy chế biến thịt tại Gia Lai nhằm phục vụ xuất khẩu trong vài năm tới.

Dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi đến chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành chăn nuôi, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Gia Lai./.

Chăn nuôi Việt Nam chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng sang tiêu chuẩn Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, ngành chăn nuôi Việt Nam đang chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng sang minh bạch chuỗi cung ứng, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.