Walt Disney đồng ý bán 50% cổ phần với giá 1,2 tỷ USD

Tập đoàn Walt Disney vừa đạt thỏa thuận bán lại toàn bộ 50% cổ phần trong liên doanh A+E Global Media cho đối tác Hearst, trong những tập đoàn truyền thông và đa phương tiện tư nhân lớn nhất ở Mỹ, với mức giá khoảng 1,2 tỷ USD. Thương vụ này sẽ giúp Hearst nắm quyền sở hữu hoàn toàn các thương hiệu truyền hình nổi tiếng bao gồm Lifetime và The History Channel.

Ngày 4/8, Hearst cho biết các thủ tục chuyển nhượng dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 9 tới. Ngoài các kênh chủ chốt, danh mục của A+E Global Media còn bao gồm LMN, FYI và Vice TV, hiện đang tiếp cận hơn 414 triệu hộ gia đình trên toàn cầu.

Động thái thoái vốn của Walt Disney diễn ra ngay trước thời điểm tập đoàn này công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III vào ngày 5/8.

Trong nhiều năm qua, Disney đã duy trì khoản đầu tư vốn cổ phần tại A+E Global Media, đơn vị vốn được hình thành từ các thỏa thuận sáp nhập mạng lưới truyền hình cáp vào năm 1984.

Dù từng sở hữu những chương trình ăn khách như “Project Runway” hay “Ice Road Truckers”, liên doanh này hiện đang phải đối mặt với thách thức lớn từ xu hướng cắt hợp đồng truyền hình cáp và sự cạnh tranh của các nền tảng phát trực tuyến.

Tại thị trường Mỹ, kết quả kinh doanh quý 2 của Disney đã ghi nhận sự khởi sắc đáng kể nhờ lợi nhuận từ các dịch vụ phát trực tuyến Disney+ và Hulu tăng vọt.

Việc bán cổ phần tại liên doanh truyền hình truyền thống được xem là bước đi chiến lược để tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh số đang tăng trưởng mạnh mẽ của hãng./.

Walt Disney nộp phạt 10 triệu USD sau cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của trẻ em Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Disney Worldwide Services và Disney Entertainment Operations đã không dán nhãn “Dành cho trẻ em” đúng cách đối với một số video được tải lên YouTube.

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