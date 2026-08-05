Thẻ tín dụng Cake 2in1: Cho phép đặc quyền thiết kế của người dùng

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) giới thiệu Thẻ tín dụng Cake 2in1- Gói Premium được phát triển theo triết lý "May đo thẻ riêng - Thiết kế trải nghiệm." Sản phẩm cho phép khách hàng tự thiết kế đặc quyền theo từng nhu cầu chi tiêu, đồng thời mở rộng lựa chọn ở phân khúc thẻ cao cấp và linh hoạt hơn trong suốt quá trình sử dụng.

Khi trải nghiệm thẻ ngày càng mang tính cá nhân

Cùng với sự phát triển của ngân hàng số, nhiều tính năng từng tạo nên khác biệt như mở tài khoản trực tuyến, thanh toán số hay phát hành thẻ trực tuyến đang dần trở thành tiêu chuẩn chung của thị trường. Khi công nghệ ngày càng thu hẹp khoảng cách về tính năng, lợi thế cạnh tranh của các tổ chức tài chính cũng dịch chuyển từ "cung cấp dịch vụ số" sang "thiết kế trải nghiệm số."

Sự phát triển của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang cho phép các ngân hàng hiểu rõ hơn nhu cầu, hành vi và bối cảnh sử dụng dịch vụ của từng khách hàng. Thay vì cung cấp một sản phẩm với cùng cấu hình và quyền lợi cho tất cả người dùng, nhiều tổ chức tài chính đang chuyển sang mô hình thiết kế những trải nghiệm linh hoạt hơn, nơi khách hàng có nhiều quyền chủ động trong việc lựa chọn và điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của mình.

Xu hướng này cũng đang dần hình thành tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm sản phẩm thẻ tín dụng. Không chỉ quan tâm đến hạn mức hay số lượng ưu đãi, người dùng ngày càng kỳ vọng một chiếc thẻ có thể thích ứng với những thay đổi trong mục tiêu chi tiêu, phong cách sống và từng giai đoạn của cuộc sống. Đây cũng là bối cảnh để những khái niệm như "may đo trải nghiệm" hay "cá nhân hóa đặc quyền" ngày càng được quan tâm trên thị trường.

"May đo thẻ riêng" - khi mỗi khách hàng có thể tự thiết kế chiếc thẻ của mình

Lấy cảm hứng từ tinh thần "may đo" - nơi mỗi sản phẩm được thiết kế để phù hợp với từng cá nhân, Cake phát triển Thẻ Cake 2in1 - Gói Premium theo hướng trao quyền để mỗi khách hàng chủ động “may đo” chiếc thẻ theo nhu cầu và phong cách sử dụng của riêng mình.

Thẻ cho phép khách hàng tùy chọn ngày sao kê, cùng ưu đãi miễn lãi lên đến 55 ngày.

Thay vì sở hữu một chiếc thẻ với cấu hình được thiết lập sẵn, khách hàng có thể đưa ra nhiều lựa chọn ngay từ khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng. Từ việc lựa chọn gói thẻ, màu sắc, tên hiển thị trên mặt thẻ, đến cách tận hưởng các đặc quyền như Cashback hoặc Travel Rewards, lựa chọn danh mục hoàn tiền, ngày sao kê… và thay đổi linh hoạt quyền lợi theo từng giai đoạn chi tiêu.

Chính những quyền lựa chọn đó tạo nên trải nghiệm "may đo" nơi mỗi chiếc thẻ được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu và phong cách sống của từng khách hàng, thay vì tất cả cùng sử dụng một cấu hình quyền lợi cố định.

"Thiết kế trải nghiệm" trong từng giao dịch hàng ngày

Không chỉ trao quyền chủ động “may đo thẻ riêng,” thẻ Cake 2in1 - Gói Premium còn được phát triển theo hướng giúp khách hàng chủ động hơn trong toàn bộ trải nghiệm sử dụng.

Điểm khác biệt của sản phẩm là kết hợp thẻ ghi nợ (Debit) và thẻ tín dụng (Credit) trên cùng một thẻ, tích hợp công nghệ Smart Switch, cho phép linh hoạt chuyển đổi nguồn tiền thanh toán theo từng giao dịch. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động lựa chọn sử dụng nguồn tiền phù hợp trong từng tình huống, mang đến trải nghiệm chi tiêu thuận tiện và liền mạch hơn mỗi ngày.

Khách hàng được tùy chọn tên in trên mặt thẻ và nhiều quyền lợi cao cấp như phòng chờ sân bay, 0% phí quản lý giao dịch ngoại tệ.

Song song với đó là hệ thống đặc quyền được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép chủ thẻ lựa chọn nhóm ngành hàng hoàn tiền theo từng nhu cầu, với mức hoàn tiền lên đến 20%, tối đa 120 triệu đồng/năm, đồng thời tận hưởng nhiều quyền lợi khác như 0% phí quản lý giao dịch ngoại tệ, quyền lợi phòng chờ sân bay, 55 ngày miễn lãi, trả góp 0% lãi, 0 phí tại nhiều đối tác.

Khách hàng có thể đăng ký mở Thẻ Cake 2in1 - Gói Premium hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng Cake chỉ trong vài phút và sử dụng ngay thẻ ảo sau khi phát hành. Thẻ vật lý sẽ được giao tận tay trong vài ngày. Thuộc dòng thẻ Signature, thẻ được thiết kế theo tiêu chuẩn dành cho phân khúc cao cấp, với thông tin thẻ không hiển thị trên bề mặt, xác thực đa lớp thông qua ứng dụng Cake và hỗ trợ thẻ dùng một lần cho các giao dịch trực tuyến nhằm tăng cường bảo mật.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO ngân hàng số Cake by VPBank chia sẻ: "Cùng với sự phát triển của ngân hàng số thì kỳ vọng và hành vi của khách hàng cũng đang thay đổi. Theo đó, một trải nghiệm cao cấp không chỉ nằm ở việc có nhiều đặc quyền hơn, mà ở khả năng lựa chọn những gì thực sự phù hợp với nhu cầu và cách sống của mỗi người. Với Cake 2in1 - Gói Premium, chúng tôi muốn trao nhiều quyền chủ động hơn cho khách hàng, trong cách họ sử dụng thẻ và tận hưởng các đặc quyền, đồng thời tiếp tục đưa công nghệ vào những trải nghiệm tài chính ngày càng linh hoạt và gần gũi với nhu cầu thực tế hơn."

Theo Cake, đây sẽ tiếp tục là định hướng trong quá trình phát triển các sản phẩm ngân hàng số, khi công nghệ không chỉ giúp giao dịch nhanh và an toàn hơn, mà còn giúp dịch vụ tài chính trở nên linh hoạt, phù hợp và hữu ích hơn với từng khách hàng.

Jun Phạm đồng hành cùng chiến dịch ra mắt Thẻ Cake 2in1

Với việc ra mắt Thẻ Cake 2in1 - Gói Premium, Cake công bố nghệ sĩ Jun Phạm là gương mặt đồng hành chiến dịch "May đo thẻ riêng - Thiết kế trải nghiệm." Theo Cake, hình ảnh của Jun Phạm đại diện cho tinh thần không ngừng khám phá, chủ động lựa chọn và kiến tạo những trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân - cũng là thông điệp mà chiến dịch hướng tới.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Jun Phạm cho biết: "Jun tin rằng mỗi trải nghiệm trên hành trình khám phá cuộc sống không chỉ để hiểu thêm về thế giới, mà còn để hiểu hơn về chính mình. Và điều đó đôi khi bắt đầu từ việc dám chọn những điều thật sự dành riêng cho bản thân. Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể tự do thiết kế nên những trải nghiệm của riêng mình và viết nên một hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân."

Nhân dịp ra mắt Thẻ Cake 2in1 - Gói Premium, Cake triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mở thẻ mới với nhiều quà tặng và đặc quyền hấp dẫn, bao gồm cơ hội nhận bọc vali, card bo góc và khăn bandana phiên bản giới hạn có chữ ký Jun Phạm, miễn phí quản lý gói trong 3 tháng đầu tiên và nhiều quyền lợi dành riêng cho chủ thẻ trong thời gian diễn ra chiến dịch./.

Cake được HR Asia Awards vinh danh với chiến lược lấy con người làm trọng tâm Ngân hàng số Cake by VPBank đoạt giải thưởng HR Asia Awards 2026, ghi nhận môi trường làm việc hiệu quả, thúc đẩy phát triển con người và công nghệ.