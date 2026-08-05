Hãng Walt Disney ký thỏa thuận chưa từng có tiền lệ với TikTok

Ngày 5/8, Tập đoàn giải trí Walt Disney thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác với TikTok, cho phép người dùng nền tảng chia sẻ video nổi tiếng này thêm các đoạn phim và nhân vật của Disney vào nội dung sáng tạo.

Đây là thỏa thuận đầu tiên của hãng liên quan vấn đề trên.

Đại diện tập đoàn cho biết thỏa thuận sẽ đưa các nhà sáng tạo nội dung lên vị trí trung tâm trên nền tảng Disney+,” thông qua luồng nội dung do người hâm mộ tạo ra, khai thác các nhân vật và câu chuyện của “đại gia” ngành giải trí này.

Động thái mới nằm trong chiến lược ứng dụng công nghệ tiên tiến để “nâng cao khả năng truyền tải câu chuyện,” đồng thời gia tăng lợi nhuận cho hãng giải trí hơn 100 năm tuổi này.

Thông tin chi tiết về thỏa thuận chia sẻ nội dung trên không được công bố cụ thể trong báo cáo tài chính hằng quý của Disney.

Báo cáo tài chính quý 2/2026 cho thấy doanh thu của hãng tăng 7%, đạt 25,2 tỷ USD. Lợi nhuận ròng của tập đoàn trong quý tài chính kết thúc ngày 27/6 giảm xuống còn 2,8 tỷ USD, thấp hơn so với mức 5,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, một phần do chi phí thuế trong kỳ gia tăng. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh này vẫn vượt kỳ vọng của đa số các nhà phân tích.

Trước đó, Disney đã triển khai định dạng video dọc trên dịch vụ phát trực tuyến Disney+ để xem đoạn giới thiệu về các tác phẩm điện ảnh của Pixar, Marvel và Star Wars, tương tự cách tiếp cận của TikTok./.

Walt Disney đồng ý bán 50% cổ phần với giá 1,2 tỷ USD Việc bán cổ phần tại liên doanh truyền hình truyền thống được xem là bước đi chiến lược để tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh số đang tăng trưởng mạnh mẽ của Walt Disney.