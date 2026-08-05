Công nghệ

Foxconn đạt doanh thu cao kỷ lục nhờ nhu cầu mạnh đối với AI

Foxconn, nhà cung cấp lớn của Nvidia và Apple, cho biết doanh thu tháng Bảy đạt 946,5 tỷ TWD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trà My
Biểu tượng Foxconn tại trụ sở ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 31/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Foxconn tại trụ sở ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 31/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn công nghệ Foxconn cho biết doanh thu trong tháng 7/2026 đã lần đầu tiên vượt mốc 900 tỷ TWD (27,93 tỷ USD), lập mức cao kỷ lục nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục trong quý 3, dù vẫn theo dõi sát những biến động của tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu.

Foxconn, nhà cung cấp lớn của Nvidia và Apple, cho biết doanh thu tháng Bảy đạt 946,5 tỷ TWD, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo tập đoàn, mảng điện toán đám mây và thiết bị mạng, bao gồm các máy chủ AI, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhờ động lực đặt hàng mạnh đối với các sản phẩm AI. Mảng điện tử tiêu dùng thông minh, bao gồm điện thoại thông minh, cũng đạt tăng trưởng khả quan.

Foxconn cho biết trong quý 3, lượng xuất xưởng các hệ thống máy chủ AI dạng rack dự kiến tiếp tục tăng. Hoạt động kinh doanh cũng sẽ dần sôi động hơn khi các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) bước vào mùa cao điểm. Tập đoàn lưu ý vẫn cần theo dõi tác động từ những biến động của tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu.

Foxconn, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry, dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2 đầy đủ vào ngày 12/8 tới.

Năm 2025, Foxconn công bố lợi nhuận ròng tăng 24% lên 189,4 tỷ TWD (5,9 tỷ USD), cao hơn so với mức 152,7 tỷ TWD năm 2024. Doanh thu năm 2025 của tập đoàn này cũng tăng 18% lên 8.100 tỷ TWD, cao hơn dự báo của hãng tin Bloomberg./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Foxconn #trí tuệ nhân tạo #AI
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