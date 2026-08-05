Bế mạc Techfest Hải Phòng 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển

Chiều 5/8, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức Lễ bế mạc Techfest Hải Phòng năm 2026.

Phát biểu bế mạc sự kiện, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Lê Lương Thịnh cho biết, Techfest Hải Phòng năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt quan trọng khi thành phố đang tập trung nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cao nhất cả nước được Chính phủ giao.

Đồng thời, ngành khoa học và công nghệ thành phố đang gấp rút triển khai hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 của kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Techfest Hải Phòng 2026 đã thực sự vươn khơi, hội tụ để trở thành một ngày hội Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngày hội của tri thức, một điểm hội tụ của công nghệ, nhân lực và chính sách, đặc biệt là khát vọng vươn mình của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Triển lãm công nghệ tại Techfest Hải Phòng với hơn 150 gian hàng thu hút đông đại biểu tham quan, tìm hiểu. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Với quy mô của một sự kiện quốc tế, Techfest Hải Phòng 2026 hội tụ 150 gian hàng triển lãm trực tiếp tại không gian "Hải trình 5 cảng công nghệ", trình diễn hơn 1.000 công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo đột phá trong các lĩnh vực AI, Big Data, cảng biển thông minh, tự động hóa, logistics, công nghệ sinh học và kinh tế xanh.

Đặc biệt, lần đầu tiên, công nghệ robot mới nhất của thế giới, công nghệ UAV được trình diễn tại Techfest Hải Phòng. Khu trưng bày, kết nối đã lan tỏa sức hút mạnh mẽ khi đón tiếp hơn 3.000 lượt người tham dự trực tiếp và hàng chục nghìn lượt theo dõi trên nền tảng triển lãm số techfesthaiphong.vn, quy tụ đại biểu, doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố và đối tác quốc tế từ nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Italia, Nhật Bản, Tây Ban Nha...

Cùng với đó, hai diễn đàn, hai phiên kết nối, một hội thảo đã diễn ra sôi nổi thu hút khoảng 700 đại biểu tham dự. Nhiều bài tham luận hiến kế cho hoạt động đổi mới sáng tạo, nhiều ý kiến đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hải Phòng đã được đề xuất để thành phố thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW trong thời gian tới.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Lê Lương Thịnh, Techfest Hải Phòng 2026 khép lại, nhưng mở ra chặng đường mới cho hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố. Những biên bản ghi nhớ đã ký kết, những thỏa thuận kết nối cung cầu đã hình thành và những ý tưởng chính sách được khơi mở tại sự kiện này cần nhanh chóng được hiện thực hóa bằng các chương trình hành động cụ thể.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Lê Lương Thịnh phát biểu bế mạc. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cam kết sẽ tiếp tục giữ vai trò hạt nhân kết nối, tham mưu cho lãnh đạo thành phố triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà khoa học cùng hợp tác và phát triển.

Sở cũng phát huy tối đa vai trò của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh vừa được trao Quyết định công nhận tại Lễ Khai mạc, để Trung tâm trở thành địa chỉ chung hỗ trợ và thúc đẩy các dự án đổi mới sáng tạo hoàn thiện, phát triển xứng tầm thành phố có quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước.



Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đã tích cực tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong suốt sự kiện.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng trao chứng nhận vinh danh các doanh nghiệp có gian hàng tiêu biểu tham gia trưng bày, triển lãm tại Techfest Hải Phòng 2026 (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI, Công ty Cổ phần TOPCV Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn TM&PT Công nghệ Khánh Linh, Công ty Cổ phần Công nghệ Work Zone, Công ty Cổ phần giải pháp xanh Eurovent, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ xử lý nước TA, Công ty Cổ phần Công nghệ Vicore Việt Nam./.



Techfest Hải Phòng: Kết nối cung cầu công nghệ trong và ngoài nước Techfest Hải Phòng 2025 - sự kiện thường niên lớn nhất về đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một địa chỉ tin cậy trong hợp tác công nghệ quốc tế.

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