Techfest Hải Phòng: Kết nối cung cầu công nghệ trong và ngoài nước

Techfest Hải Phòng 2025 - sự kiện thường niên lớn nhất về đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một địa chỉ tin cậy trong hợp tác công nghệ quốc tế.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ngày 10/10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc và các doanh nghiệp Bỉ tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp với sự tham dự của hơn 160 đại biểu trong, ngoài nước.

Những năm qua, Hải Phòng luôn xác định phát triển khoa học và công nghệ là một trong 3 trụ cột chiến lược cùng với công nghiệp hiện đại và kinh tế biển hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Duyên hải Bắc Bộ.

Phiên kết nối cung cầu là một hoạt động của Techfest Hải Phòng 2025 - sự kiện thường niên lớn nhất về đổi mới sáng tạo của thành phố, điểm hẹn của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một địa chỉ tin cậy trong hợp tác công nghệ quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng Lê Lương Thịnh nhấn mạnh: Đây không chỉ là diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi, giới thiệu công nghệ mới mà còn là không gian mở cho cơ hội hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Sự tham gia của 6 doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực AI, tự động hóa, năng lượng sạch, chuyển đổi số và nông nghiệp thông minh góp phần mang đến những giải pháp tiên tiến, có khả năng ứng dụng cao, giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh.

Hải Phòng khẳng định luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, nơi mà ý tưởng, công nghệ và con người kết nối để tạo ra giá trị mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng cường vai trò cầu nối công nghệ, thúc đẩy hình thành mạng lưới hợp tác quốc tế giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sở hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và sáng tạo công nghệ; phát triển thị trường khoa học công nghệ của thành phố theo hướng mở, hiện đại và hội nhập sâu rộng.

Bà Noh Eun Joo, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp Đổi mới thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) chia sẻ: Techfest Hải Phòng 2025 là hội chợ công nghệ có bề dày lịch sử, được tổ chức suốt 10 năm qua tại 5 thành phố lớn của Việt Nam, thu hút sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc.

AI và công nghệ thông tin - truyền thông không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh lớn mà còn là nền tảng chuyển đổi số cho tất cả các ngành công nghiệp, kể cả lĩnh vực công nghệ sinh học.

Bà mong rằng tại diễn đàn này sẽ có nhiều ý tưởng và đề xuất thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Đổi mới không giới hạn - Vươn ra toàn cầu,” tạo cơ hội để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý của Việt Nam - Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mở rộng hợp tác chiều sâu.

Tại phiên kết nối cung cầu công nghệ các đại biểu, chuyên gia công nghệ đã giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới khoa học và công nghệ hiện nay.

Phiên kết nối cung cầu công nghệ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, hiệu quả, bền vững giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế./.

