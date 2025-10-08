Hơn 350 gian hàng tham gia triển lãm điện tử và thiết bị thông minh năm 2025

Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) sẽ được tổ chức từ ngày 30/10 đến ngày 1/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E). Dự kiến, triển lãm có sự tham gia của 260 đơn vị tham gia triển lãm với quy mô hơn 350 gian hàng, ​​thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan từ doanh nghiệp, nhà mua hàng, nhà phân phối đến người tiêu dùng yêu công nghệ.

Các khu trưng bày nổi bật bao gồm: Điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng và linh phụ kiện điện tử. Triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm như loa thông minh, tai nghe, thiết bị livestream và các thiết bị đeo thông minh như đồng hồ và kính thông minh. Ngoài ra, còn có phụ kiện cho điện thoại, máy tính bảng, và thiết bị điện tử di động ôtô, thể hiện xu hướng công nghệ mới nhất trong ngành và các sản phẩm công nghệ gia dụng thông minh.

Tại triển lãm, các linh kiện điện tử, bảng mạch và cảm biến được giới thiệu, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất, chuyên gia và tổ chức nghiên cứu kết nối và tìm kiếm giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới và hiệu quả sản xuất..

Trong khuôn khổ Triển lãm IEAE 2025, chuỗi hội thảo và hoạt động chuyên ngành sẽ diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia, hiệp hội và tổ chức uy tín trong nước và quốc tế. Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng toàn cầu, đổi mới công nghệ, chiến lược quản trị và hợp tác chuỗi giá trị, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh chuyển dịch sản xuất toàn cầu với chủ đề như “Công nghệ tương lai”, “Nền tảng thương mại điện tử,” “Kinh tế toàn cầu”...

Bên cạnh đó, chương trình kết nối giao thương (B2B Matching) được thiết kế là nền tảng kết nối trực tiếp, xây dựng cầu nối giao thương hiệu quả giữa cung và cầu, giúp các doanh nghiệp tham gia trao đổi với khách hàng về hiệu suất sản phẩm, các quy trình khác, đẩy nhanh việc triển khai các hợp tác tiềm năng. Ngoài ra, hoạt động đồng hành cùng KOL sẽ gia tăng sự lan tỏa của triển lãm tới công chúng.

Triển lãm được tổ chức bởi CHAOYU EXPO và VINEXAD, với sự hỗ trợ từ nhiều hiệp hội như Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) và các hiệp hội, cơ quan chức năng khác./.

