Cảng hàng không Quảng Trị tăng tốc, hướng tới mục tiêu khai thác cuối năm 2026

Là sân bay đầu tư theo phương thức PPP thứ hai của Việt Nam, Cảng hàng không Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối cùng trước mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Trên công trường rộng gần 268ha, hàng trăm kỹ sư, công nhân và các tổ công tác địa phương đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của dự án.

Những nút thắt cuối cùng về mặt bằng

Sau hơn 2 năm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng, một trong những khâu phức tạp nhất của các dự án hạ tầng quy mô lớn đang đi đến những bước cuối cùng tại Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo báo cáo của địa phương, đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên diện tích 267,804ha, đạt gần như tuyệt đối so với tổng quy mô 267,974ha. Phần diện tích còn lại chỉ khoảng 0,32ha tại xã Cửa Việt, liên quan đến 3 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đối với hạng mục di dời đường dây điện 110kV, các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ. Phương án bồi thường đối với phần móng trụ điện cơ bản đã được hoàn thiện và đang được phê duyệt theo quy định.

Đối với phần hành lang tuyến, cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm kê, áp giá sơ bộ đối với 12 trường hợp, đồng thời phối hợp chi trả trước tiền bồi thường cho 9 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang được rà soát hồ sơ, xác định nguồn gốc sử dụng đất, đo đạc và hoàn thiện phương án bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Qua kiểm tra thực tế và đối thoại với các hộ dân tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh bị ảnh hưởng bởi hạng mục đường dây điện 110 kV, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.

Các hạng mục thuộc dự án đang được triển khai thi công đồng bộ. (Ảnh: Anh Chiến/Vietnam+)

Trên thực tế, đối với một dự án hạ tầng quy mô lớn như Cảng hàng không Quảng Trị, giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tốc độ triển khai của toàn bộ công trình.

Trong giai đoạn nước rút, các tổ công tác của địa phương vẫn liên tục bám sát cơ sở, đến từng hộ dân để đối thoại, giải thích, tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện những thủ tục cuối cùng.

Theo những cán bộ trực tiếp tham gia, việc rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất, cập nhật tiến độ và xử lý các vấn đề phát sinh được thực hiện gần như liên tục.

Nhiều cuộc trao đổi kéo dài đến đêm muộn, các thông tin về tiến độ và phương án xử lý vẫn được cập nhật thường xuyên nhằm bảo đảm những điểm nghẽn cuối cùng được tháo gỡ nhanh nhất.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, mà còn tạo được sự đồng thuận cao nhất của người dân. Đây cũng được xem là điều kiện quan trọng để các đơn vị thi công tăng tốc, đưa Cảng hàng không Quảng Trị về đích theo kế hoạch đề ra.

Nỗ lực cất cánh ngay cuối năm

Có mặt tại đại công trường Cảng hàng không Quảng Trị những ngày đầu tháng 8, điều dễ nhận thấy nhất là nhịp độ thi công gần như không ngừng nghỉ. Dưới cái nắng bỏng rát và những đợt gió Lào thổi liên hồi, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hàng chục thiết bị cơ giới vẫn chia ca làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn, tận dụng từng giờ để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cuối cùng.

Tiếng máy xúc, tiếng hàn cắt kim loại vang lên liên tục trên khắp công trường rộng gần 268 ha. Nhiều tổ, đội thi công chủ động đăng ký làm thêm vào cuối tuần, tăng ca vào buổi tối, thậm chí làm xuyên đêm để bảo đảm tiến độ chung.

Tại khu vực nhà ga hành khách, anh Nguyễn Sơn Hà, công nhân phụ trách hệ thống cơ điện, cùng đồng nghiệp đang tất bật hoàn thiện những hạng mục kỹ thuật cuối cùng.

“Nắng nóng thì vất vả thật, nhưng đây là giai đoạn nước rút nên anh em đều cố gắng làm thêm giờ để dự án sớm về đích,” anh Hà nói ngắn gọn giữa tiếng máy móc ồn ào.

Không chỉ riêng tổ của anh Hà, hàng chục đội thi công khác cũng đang tăng tốc trên khắp công trường. Tại khu vực trạm biến áp, ông Hoàng Việt Hậu, 55 tuổi, người dân xã Gio Linh, vẫn đang cặm cụi hoàn thiện những phần việc cuối cùng dưới cái nóng như rang của miền Trung.

Gắn bó với dự án từ những ngày đầu, ông Hậu hiện phụ trách một tổ với hơn 30 công nhân, phần lớn là lao động địa phương. Theo ông Hậu, điều kiện thi công tại khu vực ven biển Quảng Trị mang những đặc thù riêng. Gió lớn, cát biển và thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn đặt ra yêu cầu cao về an toàn lao động và tổ chức thi công.

“Có những ngày gió Lào thổi rát mặt, cát bay khắp công trường, nhưng anh em vẫn động viên nhau bám việc,” ông Hậu chia sẻ.

Bên cạnh đó, với nhiều lao động địa phương, sân bay Quảng Trị không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là dự án được người dân mong đợi từ rất lâu.

“Được trực tiếp tham gia xây dựng sân bay trên chính quê hương mình là niềm tự hào của nhiều anh em trong tổ. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành nên mọi người tự nguyện bố trí làm việc theo '3 ca, 4 kíp' để đưa dự án về đích,” ông Hậu khẳng định.

Tinh thần quyết tâm này cũng đang được phản ánh trên toàn bộ đại công trường khi Cảng hàng không Quảng Trị bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng.

Đài kiểm soát không lưu 11 tầng bước vào giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Anh Chiến/Vietnam+)

Đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục trọng điểm đã hoàn thành phần kết cấu và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Mới đây nhất, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị đã tổ chức lễ cất nóc đài kiểm soát không lưu cao 11 tầng.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án, giữ vai trò điều hành, kiểm soát và bảo đảm an toàn cho toàn bộ hoạt động khai thác bay trong tương lai.

Song song, tại nhà ga hành khách, các hạng mục kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành. Công tác xây trát bên trong, bên ngoài, lắp dựng kết cấu thép mái cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai đồng bộ.

Đối với khu vực đường cất hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, toàn bộ các hạng mục như sườn bảo hiểm, lề vật liệu và hệ thống thoát nước đã về đích. Các hạng mục đường lăn và hệ thống thoát nước khu bay cũng hoàn tất các công đoạn bóc hữu cơ, vét bùn, đào nền và lu nền, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Ông Nguyễn Quang Dưỡng, đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị, cho biết dự án hiện đã bước vào giai đoạn về đích. Trên nhiều mũi thi công, các nhà thầu đang duy trì nhịp độ làm việc theo mô hình “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu đón chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2026.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Quảng Trị đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ, trung tâm năng lượng, logistics, kinh tế biển và là cửa ngõ kết nối với Lào, Thái Lan, Campuchia cùng tiểu vùng Mekong mở rộng.

Trong chiến lược đó, Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng trở thành động lực mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Khi vận hành đồng bộ với cảng biển Mỹ Thủy, hệ thống cửa khẩu quốc tế, cao tốc Bắc-Nam và Hành lang kinh tế Đông-Tây, sân bay sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, tạo nền tảng cho sự phát triển của thương mại, dịch vụ và logistics.

Là sân bay PPP thứ hai của Việt Nam, Cảng hàng không Quảng Trị không chỉ mở ra một cửa ngõ giao thương mới cho Bắc Trung Bộ mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân trong phát triển hạ tầng quốc gia.

Đối với T&T Group và các đối tác, dự án là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực nền tảng như giao thông, logistics, năng lượng và hàng không, hướng tới việc hình thành các cực tăng trưởng và mạng lưới kết nối mới cho khu vực./.