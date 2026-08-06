Tây Ninh: Tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược

Tây Ninh đang triển khai các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ, hướng đến xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn, gắn với các tập đoàn công nghệ lớn trong nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, mục tiêu của tỉnh xây dựng Tây Ninh trở thành một trong những địa phương chủ động, tích cực trong việc ứng dụng các thành tựu của doanh nghiệp công nghệ chiến lược quốc gia; hoàn thiện hạ tầng số hiện đại, an toàn; từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh liên kết chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ lớn của cả nước nhằm nâng cao năng lực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược và an ninh mạng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Theo đó, Tây Ninh tập trung xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; cải thiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp công nghệ trong nước nghiên cứu, đầu tư các dự án về hạ tầng số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược và an ninh mạng.

Tỉnh cũng rà soát, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp về đầu tư, đất đai, thuế; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, bảo hộ và khai thác sở hữu trí tuệ; khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận, làm chủ công nghệ được chuyển giao.

Một trong những định hướng quan trọng là tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh sẽ triển khai cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ để lựa chọn doanh nghiệp tham gia giải quyết các bài toán lớn; đồng thời khi triển khai các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước sẽ yêu cầu doanh nghiệp cam kết tỷ lệ, số lượng doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa trong nước tham gia chuỗi cung ứng thực hiện nhiệm vụ.

Tây Ninh nghiên cứu triển khai khu thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trước khi triển khai trên quy mô lớn; hỗ trợ kết nối các quỹ đầu tư trong nước, nước ngoài; thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ chiến lược chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, dữ liệu và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, viện, trường.

Hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Tây Ninh góp phần mở rộng năng lực công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và nâng cao vai trò của địa phương trong chuỗi cung ứng khu vực. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Để tạo nền tảng cho doanh nghiệp công nghệ phát triển, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 triển khai thêm tối thiểu 2 tuyến cáp quang kết nối quốc tế dung lượng lớn, tốc độ cao; phát triển mạng 5G với tỷ lệ phủ sóng 99% dân số; phát triển mới 1 trung tâm dữ liệu quy mô lớn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh. Cùng với đó, địa phương định hướng phát triển các nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số mở, liên thông, an toàn.

Tây Ninh tập trung phát triển nhân lực số thông qua mô hình kết hợp giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp; đào tạo, phổ cập, nâng cao kỹ năng số cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng bản sao số theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, xây dựng tối thiểu 1 nền tảng chuỗi khối hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain trong quản trị, điều hành, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với phát triển doanh nghiệp công nghệ, địa phương chú trọng xây dựng năng lực an ninh mạng nhằm bảo vệ hạ tầng số quan trọng, dữ liệu cá nhân; phát triển mạng lưới kết nối, chia sẻ thông tin với các trung tâm an ninh mạng quốc gia và thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng có khả năng cạnh tranh.

Để Đề án được triển khai hiệu quả, tỉnh sẽ huy động sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, đánh giá kết quả phát triển doanh nghiệp công nghệ chiến lược trên địa bàn. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh được đề nghị tham gia kết nối doanh nghiệp với các quỹ đầu tư, đối tác quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Việc triển khai Đề án được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp công nghệ phát triển, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghệ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1091/QĐ-TTg ngày 17/6/2026, nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp công nghệ có vai trò nòng cốt trong phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược và bảo đảm an ninh mạng.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành tối thiểu 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước, có năng lực làm chủ, phát triển và thương mại hóa các công nghệ chiến lược, đủ khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và dẫn dắt hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Theo mục tiêu của Đề án, doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn phải đáp ứng các yêu cầu về quy mô và năng lực đổi mới sáng tạo; trong đó có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ USD trở lên, quy mô lao động từ 5.000 người trở lên, có tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, dành tối thiểu 3% doanh thu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D); đồng thời sở hữu ít nhất một bằng sáng chế quốc tế hoặc kết quả nghiên cứu có giá trị tương đương./.

Từ 15/9, doanh nghiệp công nghệ cao được ưu tiên đầu tư trong cụm công nghiệp Nghị định 303/2026/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào nhóm được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp.

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