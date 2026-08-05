An Giang: Xây dựng cơ chế giao việc lớn, việc khó cho kinh tế tư nhân

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, An Giang đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá của cả nước, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Tỉnh đang thực hiện loạt giải pháp trong đó có nghiên cứu, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc mang tính đột phá cho các doanh nghiệp tư nhân có năng lực.

Theo Sở Tài chính An Giang, đến cuối tháng 6/2026, tỉnh có 19.896 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 413.322 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh tỉnh xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Tỉnh hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực.

Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp tư nhân lớn vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào vùng Tứ giác Long Xuyên và đặc khu Phú Quốc.

Trong phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp huy động, tập trung ưu tiên nguồn lực cho các ngành, lĩnh vực động lực, các khu vực có lợi thế so sánh và các dự án có khả năng lan tỏa cao đối với tăng trưởng của tỉnh.

Đồng thời, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo phương châm lấy đầu tư công làm “vốn mồi,” dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân, đẩy mạnh các hình thức hợp tác công-tư, xã hội hóa và thu hút các nguồn lực hợp pháp khác cho phát triển.

Tiếp đến, tỉnh xây dựng cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa phù hợp đối với các lĩnh vực có khả năng thu hút khu vực tư nhân tham gia như: Hạ tầng logistics, hạ tầng du lịch, hạ tầng thương mại, dịch vụ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỉnh chủ động đề xuất, huy động nguồn lực từ Trung ương, các chương trình, dự án hỗ trợ và các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm có tác động trực tiếp đến phát triển khu vực kinh tế tư nhân, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng logistics, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại cửa khẩu, hạ tầng du lịch và kinh tế biển.

Tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, năm 2026, tỉnh thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật, 30% điều kiện kinh doanh so với năm 2025 và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo.

Tỉnh tăng cường chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu “Đúng-Đủ-Sạch-Sống- Thống nhất-Dùng chung.”

Tỉnh thực hiện công khai, số hóa và cập nhật thường xuyên thông tin về quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và quỹ đất sạch trên một cổng thông tin thống nhất.

Công trường thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cổng thông tin này không chỉ cung cấp dữ liệu mà còn là công cụ hỗ trợ ra quyết định, cho phép doanh nghiệp tra cứu nhanh vị trí dự án, tình trạng pháp lý đất đai và khả năng kết nối hạ tầng. Mục tiêu là bảo đảm người sử dụng có thể hoàn thành toàn bộ quy trình trên môi trường số, giảm đáng kể chi phí không chính thức.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, tỉnh nghiên cứu, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc mang tính đột phá cho các doanh nghiệp tư nhân có năng lực, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu chuỗi trong các ngành hàng chủ lực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thủy sản, logistics, du lịch và kinh tế biển.

Mặt khác, xây dựng danh mục các dự án PPP để kêu gọi đầu tư tư nhân; tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh gắn với đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, như dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tuyến cao tốc, các tuyến có tính liên kết vùng và nội tỉnh, các tuyến đường hành lang ven biển, các tuyến nối với khu vực kinh tế cửa khẩu, các trung tâm đô thị lớn, các khu, cụm công nghiệp, cụm ngành chế biến nông, thủy hải sản, dược liệu và trái cây gắn với vùng nguyên liệu tập trung, các khu, điểm du lịch trọng tâm của tỉnh làm tăng khả năng thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chia sẻ để hỗ trợ nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, Nhà nước cần thực hiện “5 thông.”

Cụ thể là thể chế, thủ tục thông thoáng để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; hạ tầng đồng bộ, thông suốt để giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh; con người và quản trị thông minh để góp phần tăng năng suất lao động; nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông, giúp doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, khuyến khích nguồn lực của tư nhân; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông để có chính sách phù hợp, hiệu quả.

Cạnh đó, doanh nghiệp cần thực hiện “5 tiên phong” gồm tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và làm an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển tỉnh, tăng cường hợp tác công-tư.

Chiến lược phát triển kinh tế tư nhân của An Giang tập trung vào mô hình cụm ngành và chuỗi giá trị. Tỉnh kỳ vọng mỗi cụm ngành hàng chủ lực sẽ có ít nhất từ 2 đến 3 doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt chuỗi cung ứng.

Cụ thể, phát triển thương mại biên giới và kinh tế cửa khẩu theo chiều sâu, chuyển từ gia tăng lưu lượng giao dịch sang nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò chủ thể cung ứng các dịch vụ logistics, kho vận, kho lạnh, kiểm định-kiểm dịch, đóng gói, tài chính thương mại và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu. Tỉnh khuyến khích tư nhân đầu tư vào các trung tâm logistics, kho lạnh quy mô lớn tại các nút giao để giảm chi phí, giúp nông sản từ đồng bằng tiếp cận cửa ngõ xuất khẩu biển một cách nhanh nhất với chi phí thấp nhất.

Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi phương thức giao dịch, từng bước giảm phụ thuộc vào giao dịch ngắn hạn, tiểu ngạch, sang giao dịch chính ngạch theo hợp đồng dài hạn, có tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và cơ chế thanh toán rõ ràng.

Tiếp đến, phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường gắn với nông nghiệp xanh và chuỗi giá trị, chuyển trọng tâm chính sách từ hỗ trợ sản xuất nhỏ lẻ sang khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư nông nghiệp xanh quy mô lớn, nông nghiệp tuần hoàn và phát triển bền vững.

Đồng thời, thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải; triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư công nghệ sạch, xử lý chất thải và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp.

Cạnh đó, phát triển chế biến nông, thủy hải sản, dược liệu và trái cây gắn với vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị, giải pháp cốt lõi là hình thành và củng cố chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp chế biến-vùng nguyên liệu- logistics-thị trường, thay thế mô hình sản xuất và tiêu thụ rời rạc, thiếu liên kết hiện nay.

Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng, từng bước giảm tỷ trọng xuất khẩu thô. Tỉnh có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch; phát triển vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp chế biến thông qua hợp đồng dài hạn, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Đối với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển theo mô hình hệ sinh thái, tỉnh chuyển từ phát triển manh mún, đơn lẻ sang phát triển theo mô hình hệ sinh thái du lịch, dịch vụ, trong đó doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò trung tâm. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, gắn kết du lịch với thương mại, ẩm thực, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động trải nghiệm đặc thù.

Cạnh đó, tỉnh phát triển đội ngũ doanh nhân giữ vai trò then chốt, quyết định năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, khả năng đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp vào các chuỗi giá trị. An Giang phát triển đội ngũ doanh nhân không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng quản trị trước mắt, mà còn hướng tới hình thành lớp doanh nhân có tư duy dài hạn, quản trị bài bản, tuân thủ pháp luật và chủ động quản trị rủi ro, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân trong trung và dài hạn.

Tỉnh yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham khảo để thực hiện chương trình Đề án phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong và đào tạo 10.000 CEO khu vực tư nhân theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hình thành và phát triển đội ngũ giám đốc khu vực kinh tế tư nhân có trình độ, năng lực hiện đại, tư duy chiến lược năng động, sáng tạo, có tầm nhìn, đạo đức, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, được bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh.

Ngoài ra, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần tham khảo chương trình Amazon và Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công Thương đào tạo và hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu bằng hình thức đào tạo trực tuyến giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực thương mại điện tử xuyên biên giới, hội nhập quốc tế.

Với lộ trình rõ ràng và các giải pháp quyết liệt, An Giang kỳ vọng vào khu vực kinh tế tư nhân, là nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là tâm điểm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới./.

Khởi đầu ổn định, bước đột phá mạnh mẽ của kinh tế tư nhân Việt Nam Theo Giáo sư Trung Quốc Đào Nhất Đào, có thể tóm tắt một năm sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân bằng cụm từ “một khởi đầu ổn định và một bước đột phá mạnh mẽ.”

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