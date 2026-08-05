Động lực tăng trưởng mới tiếp tục dẫn dắt kinh tế Trung Quốc

Số liệu kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 của toàn bộ 31 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế nước này tiếp tục duy trì khả năng chống chịu, trong đó các địa phương có quy mô kinh tế lớn tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, các động lực tăng trưởng mới được củng cố và quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển chất lượng cao diễn ra mạnh mẽ trong năm đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Quảng Đông và Giang Tô tiếp tục là hai đầu tàu kinh tế khi tổng sản phẩm trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đều vượt 7.000 tỷ Nhân dân tệ (1.035 tỷ USD).

Tổng sản phẩm trên địa bàn của 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất đạt khoảng 42.700 tỷ Nhân dân tệ, chiếm hơn 60% tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc.



Xét về tốc độ tăng trưởng, Chiết Giang dẫn đầu nhóm các tỉnh có quy mô kinh tế lớn với mức tăng 5,7%, trong khi Tây Tạng đạt mức tăng 6,3%, cao hơn mức bình quân cả nước. Có 10 trong tổng số 31 địa phương ghi nhận tốc độ tăng trưởng từ 5% trở lên.



Một điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế nửa đầu năm là quá trình chuyển dịch cơ cấu tiếp tục được thúc đẩy. Nhiều địa phương của Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng cao của ngành sản xuất công nghệ cao, công nghiệp số, vật liệu mới, năng lượng mới và thiết bị chế tạo tiên tiến.

Theo đánh giá của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, các ngành công nghệ cao và sản xuất sản phẩm số đã đóng góp gần một nửa mức tăng trưởng công nghiệp trong 6 tháng đầu năm.



Đầu tư tiếp tục hướng vào các ngành chiến lược và công nghệ mới. Nhiều địa phương đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo, nền tảng điện toán, hàng không vũ trụ, thiết bị y tế, robot công nghiệp, chất bán dẫn và vật liệu tiên tiến nhằm tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng dài hạn.

Song song với đó, các địa phương tiếp tục triển khai nhiều biện pháp kích cầu tiêu dùng thông qua phát triển các mô hình thương mại, du lịch, văn hóa và thể thao mới.

Các mô hình tiêu dùng trải nghiệm, kinh tế đêm, biểu diễn tương tác, du lịch văn hóa và kinh tế băng tuyết được mở rộng nhằm khai thác thị trường trong nước.



Trong lĩnh vực ngoại thương, nhiều địa phương của Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng cao bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều khó khăn.

Quảng Đông lần đầu tiên ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 5.000 tỷ Nhân dân tệ (740 tỷ USD) trong nửa đầu năm, trong khi nhiều địa phương khu vực miền Trung và miền Tây như Thiểm Tây, An Huy, Hà Bắc và Trùng Khánh đạt tốc độ tăng trưởng thương mại trên 30%.



Đổi mới sáng tạo tiếp tục được xác định là động lực then chốt của tăng trưởng. Nhiều địa phương tăng đầu tư cho nghiên cứu - phát triển (R&D), đẩy mạnh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành sản xuất truyền thống.

Các ngành dịch vụ hiện đại như công nghệ thông tin, tài chính, nghiên cứu phát triển và dịch vụ kinh doanh cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.



Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, các địa phương tiếp tục chú trọng bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và cải thiện an sinh xã hội.

Nhiều tỉnh đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, mở rộng công suất điện tái tạo, đồng thời duy trì sản lượng nông nghiệp ổn định và thúc đẩy tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.



Kết quả kinh tế 6 tháng đầu năm cho thấy các địa phương Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, thúc đẩy cải cách, mở cửa và xây dựng thị trường thống nhất trong nước, qua đó tạo nền tảng cho mục tiêu đạt khởi đầu thuận lợi của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và duy trì tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng cao./.

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu kế hoạch 5 năm với các động lực tăng trưởng mới Tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 phù hợp với mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 4,5-5% và đưa Trung Quốc vào nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

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