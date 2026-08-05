Nghị quyết 10-NQ/TW: Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp FDI

Giữa nhịp phát triển sôi động của Thủ đô, những khu công nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng mở rộng, các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo liên tục hình thành và những dự án hạ tầng chiến lược đang được tăng tốc từng ngày.

Đó không chỉ là bức tranh về một Hà Nội đang chuyển mình, mà còn phản ánh quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bằng những hành động cụ thể, từ cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, cải cách hành chính đến xây dựng hệ sinh thái đầu tư minh bạch, hiện đại và có sức cạnh tranh quốc tế.

Kiến tạo môi trường đầu tư từ những thay đổi cụ thể

Buổi sáng đầu tháng 8, ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, không còn cảnh doanh nghiệp xếp hàng chờ đợi như nhiều năm trước. Hầu hết hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận trên môi trường số, quy trình xử lý được công khai, tiến độ giải quyết có thể theo dõi trực tuyến.

Đó là một trong những thay đổi dễ nhận thấy khi Hà Nội kiên trì cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả quản trị.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thời gian chính là chi phí. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi khâu được đơn giản hóa đều góp phần gia tăng niềm tin vào môi trường đầu tư của Thủ đô.

Tinh thần ấy càng được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và gắn kết với doanh nghiệp trong nước.

Không chỉ cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các dịch vụ công trực tuyến, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch và hạ tầng.

Còn nhớ, trong cuộc gặp gỡ giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 mới đây, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của Hà Nội, đặc biệt là tinh thần đồng hành, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị.

Một số ý kiến cho rằng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, lấy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và quản trị hiện đại làm nền tảng.

Khi những định hướng đó được hiện thực hóa bằng các dự án cụ thể và sự đồng hành của chính quyền, Thủ đô sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư chiến lược trong khu vực và trên thế giới.

Là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang cùng Tập đoàn BRG triển khai Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc kinh doanh chiến lược Phát triển Đô thị toàn cầu, Tập đoàn Sumitomo cho biết, điều cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài kỳ vọng không chỉ là các chính sách ưu đãi mà còn là một tầm nhìn phát triển rõ ràng, môi trường đầu tư ổn định, cơ chế đối thoại cởi mở và phương thức quản trị minh bạch.

Đây chính là những yếu tố giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư và đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, hiện có 117 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Hà Nội với thu hút FDI năm 2025 đạt 4,29 tỷ USD, trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Tổng vốn FDI thu hút lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 3.387,71 triệu USD (gần 3,39 tỷ USD), đạt khoảng 75,3% mục tiêu cả năm.

Thời gian tới, Hà Nội cam kết sẽ không ngừng đổi mới thể chế, tối ưu hóa môi trường đầu tư và hoàn thiện hạ tầng đồng bộ để luôn là điểm đến tin cậy, an toàn và hấp dẫn nhất của các dòng vốn đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu; cùng với công nghiệp văn hóa sẽ tạo thành động lực kép, sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thực tế cho thấy, Hà Nội đã và đang xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính, chuyên nghiệp và phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy chất lượng điều hành và hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy.

Bởi Hà Nội hiểu rằng, đối với doanh nghiệp, thời gian cũng chính là nguồn lực và là chi phí. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính không chỉ là yêu cầu của quản trị nhà nước mà còn là giải pháp trực tiếp để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Mục tiêu xuyên suốt của Hà Nội là giảm thời gian, giảm chi phí, giảm rủi ro cho doanh nghiệp; nâng cao tính công khai, minh bạch, tính ổn định và hiệu quả thực thi của bộ máy hành chính; tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và có khả năng dự báo cao.

(Ảnh: Vietnam+)

Thu hút FDI chất lượng cao để tạo sức bật mới cho Thủ đô

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư trong giai đoạn mới không còn là câu chuyện ưu đãi bằng mọi giá, mà thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn, gồm hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD (là chiến lược quy hoạch đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm, tập trung phát triển nhà ở, thương mại và dịch vụ quanh các trạm metro hoặc bến xe); công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; các khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố kiên định quan điểm phát triển lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng.

Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần; mà ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; có khả năng hình thành các chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Vì thế, Hà Nội mong muốn đồng hành với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, có năng lực quản trị hiện đại và có trách nhiệm xã hội; cùng thành phố xây dựng những không gian phát triển mới, những ngành kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.

Thành phố cũng cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao. Những gì pháp luật và Luật Thủ đô năm 2026 đã trao quyền, thành phố sẽ chủ động quyết định, chủ động giải quyết và chủ động chịu trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải chờ đợi vì sự chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) Nguyễn Văn Toàn, Hà Nội đã có sự chuyển biến rõ nét về tư duy phát triển, phù hợp với định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng của trung ương. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách tiếp cận trong thu hút đầu tư, mà còn là bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Thủ đô.

Hà Nội hiện đã sẵn sàng cả về tâm thế, năng lực và điều kiện phát triển để tiếp nhận các dự án đầu tư chất lượng cao, đồng thời, đủ khả năng thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.

Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội và các nhà đầu tư cùng phát triển trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Theo ghi nhận, hiện Hà Nội đang tăng tốc đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như các đường vành đai, tuyến đường kết nối khu công nghiệp, mạng lưới logistics, hệ thống hạ tầng số và các khu công nghệ cao.

Khi chi phí logistics giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và hạ tầng số được hoàn thiện, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư sẽ được nâng lên đáng kể. Bên cạnh hạ tầng cứng, Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng "hạ tầng mềm."

Đó là nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường đại học, viện nghiên cứu.., hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu và phát triển; là môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của chuyên gia và người lao động quốc tế.

Có thể khẳng định, con đường phía trước còn nhiều thách thức, từ yêu cầu hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng hiện đại đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết vùng.

Song với quyết tâm đổi mới, cùng việc cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW bằng những chương trình, kế hoạch và hành động thiết thực, Hà Nội đang tạo dựng nền tảng vững chắc để trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đặc biệt, Hà Nội còn đang tạo dựng nền móng để mỗi dòng vốn đầu tư nước ngoài không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn trở thành chất xúc tác cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và tạo sức bật mới cho Thủ đô trong hành trình phát triển nhanh, xanh và bền vững./.

HSBC: Việt Nam bước vào giai đoạn thu hút FDI chất lượng cao HSBC cho rằng Nghị quyết 10 đánh dấu bước chuyển trong chiến lược FDI, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đầu tư bền vững để nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Việt Nam.

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