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Báo Argentina nói ngành vật liệu công nghệ cao Việt Nam "hút" đầu tư nước ngoài

Tờ infobae, một trong những tờ báo hàng đầu của Argentina cho biết tập đoàn LG (Hàn Quốc) quyết định mở rộng hoạt động sản xuất vật liệu công nghệ cao tại Việt Nam.

Diệu Hương
Tờ infobae, một trong những tờ báo hàng đầu của Argentina. (Ảnh: Chụp màn hình)
Tờ infobae, một trong những tờ báo hàng đầu của Argentina. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tờ Infobae của Argentina ngày 4/8 đưa tin Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao và sản xuất có giá trị gia tăng lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tờ infobae, một trong những tờ báo hàng đầu của Argentina cho biết tập đoàn LG (Hàn Quốc) quyết định mở rộng hoạt động sản xuất vật liệu công nghệ cao tại Việt Nam thông qua việc đưa vào vận hành một dây chuyền sản xuất mới tại thành phố Hải Phòng.

Nhà máy mới sẽ sản xuất các vật liệu kháng khuẩn và chống nấm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng trong các lĩnh vực dân dụng, y tế và công nghiệp. Cơ sở tại Hải Phòng có công suất 2.000 tấn mỗi năm, nâng tổng năng lực sản xuất vật liệu tiên tiến của LG trên toàn cầu lên 6.500 tấn/năm.

Bài báo nhận định việc LG lựa chọn Việt Nam để mở rộng sản xuất phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của quốc gia Đông Nam Á này đối với các tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm địa điểm đầu tư mới trong bối cảnh tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ Việt Nam, LG sẽ cung ứng các sản phẩm cho nhiều thị trường lớn như châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Nhà máy sẽ sản xuất vật liệu PuroTec, có khả năng kháng khuẩn và chống nấm, được ứng dụng trong các thiết bị gia dụng, vật liệu phủ cho bệnh viện, sản phẩm vệ sinh, bao bì thực phẩm và thiết bị y tế. Bên cạnh đó, cơ sở này cũng sản xuất lớp phủ Easy-Clean Enamel dùng cho lò nướng và lò vi sóng, giúp hạn chế bám dầu mỡ và tăng độ bền sản phẩm.

Infobae cho biết việc mở rộng đầu tư tại Việt Nam là một phần trong chiến lược phát triển lĩnh vực vật liệu tiên tiến của LG nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
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