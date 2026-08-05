Mỹ dự chi thêm 1,4 tỷ USD cho hoạt động của Vệ binh Quốc gia

Bộ Chiến tranh Mỹ dự kiến sẽ phải chi thêm 1,4 tỷ USD cho việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington D.C cho đến hết nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Donald Trump.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoản ước tính nói trên, bao gồm giai đoạn từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2029, được cộng thêm vào hàng trăm triệu USD đã chi cho nhiệm vụ này từ trước đến nay.

Mặc dù chính quyền chưa công bố tổng chi phí của chiến dịch tính đến thời điểm hiện tại, con số mới này là bản thống kê đầy đủ nhất từ trước tới nay về việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quân đội để tuần tra tại thủ đô nước Mỹ.



Theo The Washington Post, ông Jules Hurst III - người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Kiểm soát viên tài chính Lầu Năm Góc - đã cung cấp cho Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren (đảng Dân chủ, bang Massachusetts), thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, thông tin về chi phí triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô trong quá trình xem xét phê chuẩn nhân sự.



Chính quyền Tổng thống Trump điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Washington từ tháng 8/2025 sau khi một cựu nhân viên Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) bị tấn công trong một vụ cướp xe bất thành.

Chuẩn tướng Leland Blanchard II, quyền Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Washington, cho biết trong cuộc họp báo ngày 3/8 rằng lực lượng này sẽ duy trì hiện diện tại Washington đến tháng 1/2029 hoặc "cho đến khi tổng thống tuyên bố nhiệm vụ kết thúc."



Khoản ước tính gửi cho Thượng nghị sỹ Warren được xây dựng trên giả định có khoảng 2.500 binh sỹ Vệ binh Quốc gia được triển khai. Tuy nhiên, theo Chuẩn tướng Blanchard, hiện có khoảng 4.600 quân nhân đang hiện diện tại thành phố, do đợt tăng cường tạm thời nhân dịp các sự kiện kỷ niệm 250 năm Ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ.



Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã triển khai cả lực lượng quân đội thường trực và Vệ binh Quốc gia tới nhiều thành phố của Mỹ, trong đó có thủ đô Washington, để thực hiện các nhiệm vụ mà chính quyền Mỹ xác định là nhằm trấn áp tội phạm hoặc bảo vệ các nhân viên liên bang thực thi chính sách nhập cư. Việc triển khai lực lượng như vậy là một hoạt động chưa từng có tiền lệ và gây tranh cãi.



Đảng Dân chủ cho rằng việc triển khai này là sự lãng phí nguồn lực quân sự và ảnh hưởng đến các quyền tự do dân sự của người dân Mỹ. Đảng dân chủ cũng liên tục yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giải trình về tính cần thiết của nhiệm vụ trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng do chi phí của cuộc xung đột tại Trung Đông và các chiến dịch quân sự khác.



Nhiều học giả, nhà nghiên cứu về quan hệ quân đội - chính trị cùng giới chức địa phương cho rằng các hoạt động này đi ngược lại những đạo luật cấm quân đội tham gia thực thi pháp luật trong nước. Một số chính quyền bang và địa phương, trong đó có Washington, đã khởi kiện các quyết định triển khai này ra tòa.



Hồi tháng 1, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính rằng việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại Washington tiêu tốn 223 triệu USD tính đến hết năm 2025.

Cơ quan này cũng cho biết các đợt triển khai tại Los Angeles, Memphis, Chicago và Portland đã tiêu tốn thêm 273 triệu USD trong năm 2025. Theo CBO, mỗi tháng duy trì lực lượng tại Washington sẽ tiêu tốn khoảng 55 triệu USD.



Hồi tháng 4, chính quyền Tổng thống Trump đã trình Quốc hội đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027, bao gồm 2,3 tỷ USD dành cho việc sử dụng quân đội trong nước, trong đó có 605 triệu USD cho nhiệm vụ của Vệ binh Quốc gia tại Washington.



Trong khi các quan chức chính quyền nhiều lần khẳng định việc triển khai Vệ binh Quốc gia là cần thiết để đối phó tình trạng tội phạm khẩn cấp tại Washington, số liệu của cảnh sát thành phố cho thấy số vụ phạm tội bạo lực trong năm nay gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm 2025./.

Mỹ ngừng triển khai Vệ binh quốc gia tại ba thành phố lớn Mỹ tạm thời ngưng triển khai Vệ binh quốc gia ở Chicago, Los Angeles, Portland sau thách thức pháp lý, cảnh báo trở lại nếu tội phạm tăng cao.

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